Названо найбагатшу співачку у світі

Тейлор Свіфт стала першою співачкою, яка потрапила в рейтинг мільярдерів виключно через музичну діяльність

Співачка володіє нерухомістю, яка коштує близько $125 млн

Американка Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі. Про це повідомляє журнал Forbes.

Тейлор Свіфт стала мільярдеркою в жовтні 2023 року завдяки доходам від туру Eras та вартості свого музичного каталогу. Артистка є першою співачкою, яка потрапила в рейтинг мільярдерів переважно завдяки своїй музичній діяльності.

Статок співачки включає майже $600 млн, отриманих від гонорарів, гастролей та музичний каталог вартістю близько $600 млн. Також вона володіє нерухомістю, яка коштує близько $125 млн.

Forbes зауважує, що в пʼятірку найбагатших співачок також потрапили Селена Гомез, володіючи $1,3 млрд, Мадонна – $850 мільйонів та Бейонсе – $760 млн.

Раніше, співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США після дебатів.

Також турне Тейлор Свіфт Eras принесло економіці Британії мільярд фунтів прибутку. Тур розпочався в березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року після 151 концерту по всьому світу.

До слова, світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт Eras Tour офіційно став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше у світі перевищив один мільярд доларів. Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.