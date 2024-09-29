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Окупанти просунулись кількома вулицями у Селидовому – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти просунулись кількома вулицями у Селидовому – звіт ISW
В Селидовому важка ситуація
фото з відкритих джерел

Ситуація на Донеччині дуже важка для ЗСУ

На Покровському напрямку російські війська досягли значних тактичних успіхів, зокрема просунулись по кількох вулицях у місті Селидове. За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни переважно ведуть наступ через Новогродівку, і їхнє швидке просування ймовірно пов’язане з відступом українських військ на кращі позиції. Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Військові аналітики відзначають, що геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в південну частину Селидово по вулиці Шевченка і на південь від населеного пункту. Хоча росіяни досягли успіхів, їм може бути важко підтримувати темп наступу, особливо в урбанізованих районах, таких як Покровськ​. 

Як зазначили в ISW, ситуація на фронті в районі Покровська та Селидового залишається критичною, із значними бойовими зіткненнями, що тривають між українськими Силами оборони та російськими військами. За останні дні на цьому напрямку було зафіксовано велику кількість атак: станом на 28 вересня українські війська відбили 34 штурмові дії, а загалом відбулося 39 боїв у різних населених пунктах, включаючи Миколаївку, Лисівку та Новогродівку​.

На Покровському напрямку російські війська намагаються витіснити українські підрозділи з займаних позицій, використовуючи значну кількість бронетехніки та піхоти. Сили оборони України, проте, активно стримують ці атаки, відбиваючи близько 24 штурмів на добу, і завдаючи ворогу суттєвих втрат​. В цілому, втрати російських військ в цьому районі складають понад 278 осіб за одну добу, з яких 116 - безповоротні​.

В ISW вважають, що ситуація в регіоні також ускладнюється через тактичні проблеми, які українські військові зустрічають під час виконання своїх завдань. Експерти вказують на те, що російські війська застосовують нові тактики, включаючи використання електронної боротьби, що може впливати на ефективність українських дій​.

Нагадаємо, західні журналісти раніше повідомили, що повномасштабна війна Росії проти України зайшла в глухий кут на полі бою і досягла найнебезпечнішої точки. Вони вважають, що майбутнє України та всієї Європи буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора.

До слова, за повідомленнями від аналітичного проєкту DeepState, українські військові висловлюють невдоволення через неякісні оборонні укріплення та фортифікаційні споруди поблизу населеного пункту Гірник, що на Донеччині.

Раніше адмірал НАТО заявив, що Україна і Росія зіткнулися з однаковими проблемами у війні – дефіцит людського ресурсу, недостатня підготовка мобілізованих та необхідність пошуку нових джерел боєприпасів та озброєння. 

 

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Теги: росія військові втрати наступ росіяни ЗСУ ISW

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