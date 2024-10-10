Футбол, атракціони, спортзал. Дружина Зінченка в новому образі показала будні з родиною

Влада Зінченко змінила колір волосся на більш темний

Подружжя проживає у Лондоні, де Олександр Зінченко грає за «Арсенал»

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада Зінченко запостила в Instagram сімейні будні у Лондоні за минулий тиждень.

На знімках журналістка показала, свої різноманітні спортивні заняття, те, як батько проводить час з доньками, та спільні світлини.

Як відомо, пара виховує двох дівчат: старшу доньку Єву та молодшу Лею.

У вільний час родина разом пішла кататися на атракціонах.

Батьки однаково одягнули дівчаток фото: instagram / v.lada_sedan

Прикметно, що доньки відомого футболіста також не пропускають матчі у Лондоні.

Зінченко із донькою фото: instagram / v.lada_sedan

Влада Зінченко демонструє, що слідкує за здоровʼям та відвідує різноманітні заняття спортом.

фото: instagram / v.lada_sedan

фото: instagram / v.lada_sedan

До слова, Влада Зінченко вирішила відійти від блонду та оновила колір волосся.

фото: instagram / v.lada_sedan

Серед світлин також є і моменти відпочинку як з дітьми, так і на одинці.

фото: instagram / v.lada_sedan

фото: instagram / v.lada_sedan

Нагадаємо, Зінченко заявив, що готовий служити у війську, якщо його мобілізують. Зінченко додав, що ситуація в країні – «дуже важка». Також він розповів, що пожертвував близько 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу людям в Україні.

Раніше інший український футболіст, що грає в АПЛ, Ілля Забарний заявив, що хотів повернутися в Україну та піти воювати на фронт.