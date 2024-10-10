Футбол, атракціони, спортзал. Дружина Зінченка в новому образі показала будні з родиною
Подружжя проживає у Лондоні, де Олександр Зінченко грає за «Арсенал»
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада Зінченко запостила в Instagram сімейні будні у Лондоні за минулий тиждень.
На знімках журналістка показала, свої різноманітні спортивні заняття, те, як батько проводить час з доньками, та спільні світлини.
Як відомо, пара виховує двох дівчат: старшу доньку Єву та молодшу Лею.
У вільний час родина разом пішла кататися на атракціонах.
Прикметно, що доньки відомого футболіста також не пропускають матчі у Лондоні.
Влада Зінченко демонструє, що слідкує за здоровʼям та відвідує різноманітні заняття спортом.
До слова, Влада Зінченко вирішила відійти від блонду та оновила колір волосся.
Серед світлин також є і моменти відпочинку як з дітьми, так і на одинці.
Нагадаємо, Зінченко заявив, що готовий служити у війську, якщо його мобілізують. Зінченко додав, що ситуація в країні – «дуже важка». Також він розповів, що пожертвував близько 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу людям в Україні.
Раніше інший український футболіст, що грає в АПЛ, Ілля Забарний заявив, що хотів повернутися в Україну та піти воювати на фронт.
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