Настя «дикая кошка» Каменских в леопардовом бикини сверкнула пышными прелестями (фото)



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Певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица подразнила поклонников откровенным фото с отдыха

Певица Настя Каменских публикует много откровенных фото. Сам Потап порой снимает ее обнаженной. На днях девушка позировала в нюдовом бикини. Она нежилась на солнце возле виллы. Поклонники отмечали, что певица выглядит сногсшибательно.

Теперь артистка взбудоражила пользователей Сети новым пикантным кадром. На этот раз она запечатлелась в леопардовом бикини в пол оборота. Каменских смотрела в камеру, а ее влажные волосы касались спины. Купальник не только подчеркнул фигуру звезды, но и позволил показать изящные бедра и упругие ягодицы идеальной круглой формы.

instagram.com/kamenskux/

«Каждая женщина — дикая кошка, иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная», — написала певица.

Поклонники принялись обсуждать фигуру Насти. Многие не могли поверить, что муж не запрещает ей выставлять такие смелые фото. «У вас очень красивая фигура», «Самый сок», «Загорелая кошечка», «Попа как у Ким», «Вот это ракурс», «Красивая фигура… но смотреть на это уже тошно», «И снова голая», «Орешек прям», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает