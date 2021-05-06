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    Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    В семье Насти Каменских и рэпера Потапа произошло важное событие. Певица отметила в Киеве свой день рождения.

    Исполнительнице хита «Чумачечая весна» исполнилось 34 года. С раннего утра артистка буквально купалась в поздравлениях и теплых пожеланиях. А ближе к вечеру она закатила шумную вечеринку, на которой собрала близких друзей. В число гостей вошла и мама именинницы.

    Праздник было решено провести в мексиканском стиле. Настя обожает эту страну, ее культуру и эстетику. Недавно поп-звезда вернулась из путешествия в жаркую Мексику. Каменских захотела вновь погрузиться в эту удивительную атмосферу.

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    Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)
    Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)
    Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)
    Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)
    Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)
    Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)
    Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    «Мы, конечно, уехали из Мексики, но Мексика никуда не уехала от нас. Настя, с днем рождения, моя красотка! Гуляем сегодня, Настька», — сообщил Потап. Виновница торжества облачилась в роскошный образ, вдохновившись знаменитой художницей Фридой Кало. Певица надела эффектное черное платье с открытыми плечами, собрав волосы вверх и украсив прическу красивым венком из искусственных цветов. Яркий макияж с акцентом на губы — бьюти-образ знаменитости был безупречным.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица Потап
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