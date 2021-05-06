Настя Каменских показала, как отгуляла день рождения (фото)

В семье Насти Каменских и рэпера Потапа произошло важное событие. Певица отметила в Киеве свой день рождения.

Исполнительнице хита «Чумачечая весна» исполнилось 34 года. С раннего утра артистка буквально купалась в поздравлениях и теплых пожеланиях. А ближе к вечеру она закатила шумную вечеринку, на которой собрала близких друзей. В число гостей вошла и мама именинницы.

Праздник было решено провести в мексиканском стиле. Настя обожает эту страну, ее культуру и эстетику. Недавно поп-звезда вернулась из путешествия в жаркую Мексику. Каменских захотела вновь погрузиться в эту удивительную атмосферу.

«Мы, конечно, уехали из Мексики, но Мексика никуда не уехала от нас. Настя, с днем рождения, моя красотка! Гуляем сегодня, Настька», — сообщил Потап. Виновница торжества облачилась в роскошный образ, вдохновившись знаменитой художницей Фридой Кало. Певица надела эффектное черное платье с открытыми плечами, собрав волосы вверх и украсив прическу красивым венком из искусственных цветов. Яркий макияж с акцентом на губы — бьюти-образ знаменитости был безупречным.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.