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    Билли Айлиш засветила интимное тату в откровенной фотосессии

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    Певица Билли Айлиш - Билли Айлиш засветила интимное тату в откровенной фотосессии
    Певица Билли Айлиш

    Ранее звезда обещала, что никто и никогда тату не увидит

    Поп-звезда Билли Айлиш украсила июньскую обложку британского Vogue и вызвала бурные обсуждения в Сети. Звезда показала пышные формы в нижнем белье в стиле пин-ап. В таком виде певица предстала перед фанатами впервые.

    При этом Билли «засветила» свою новую татуировку, которую она сделала в качестве напоминания о 2020 годе. За ушедший год Билли, как и все, пережила суровый кризис и даже успела поучаствовать в борьбе за права чернокожих в рамках движения BLM.

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    Билли Айлиш засветила интимное тату в откровенной фотосессии
    Билли Айлиш засветила интимное тату в откровенной фотосессии
    Билли Айлиш засветила интимное тату в откровенной фотосессии
    Билли Айлиш засветила интимное тату в откровенной фотосессии

    Однако на вопросы о том, как выглядит тату и на какой части тела певица оставила себе такое «напоминание», она отвечала категорично: фанаты рисунок никогда не увидят. После этого и появилось предположение о том, что татуировку Айлиш набила в интимном месте.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Билли Айлиш
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