Alyona Alyona призналась, что потеряла девственность с первым встречным

Рэперша дала откровенное интервью

Популярная украинская рэперша alyona alyona откровенно рассказала о своем сексуальном опыте.

Так, в интервью Dialog Hub на YouTube знаменитость поделилась, что потеряла девственность из-за давления сверстников. По словам звезды, в ее подростковом возрасте считалось позорным быть девственницей. Поэтому, Алена Савраненко мечтала переспать с человеком, которого впервые видит и больше никогда его не встречать.

«Мне хотелось найти его, пусть это будет грубо, использовать, или дать ему использовать себя для своих целей, и чтобы все, его никто не видел. И у меня так и случилось, как я хотела. Я этого человека увидела через три года, после того, как это произошло. Он был не местный. Он вышел из автобуса, пошел в магазин, это было далеко. Но сейчас я думаю: «Господи, кого ты слушала?» — рассказала звезда.

Кроме того, артистка призналась, что врала партнерам о своем оргазме, чтобы не обидеть их. «Ой, было хорошо!» Ну не хотелось обижать, это правда. Я знаю, что многих это ранит», — поделилась исполнительница.

Впрочем, реперша осознала, что также хочет получать удовольствие в постели, поэтому о своих желаниях откровенно говорит.

«Говорить не только «вот мне нравится», а говорить во время секса: «Эй, а сделай так». И я поняла, что если ты что-то хочешь, то пока ты не скажешь об этом, никто тебя не поймет. Полунамеком вообще никто не понимает! Или говори, а еще лучше — покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздает, где там эрогенная зона, и где нужно нажать, или поцеловать», — отметила знаменитость.

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