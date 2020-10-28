Настя Каменских раскрыла шесть секретов своей молодой кожи



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33-летняя певица Настя Каменских похвасталась натуральной красотой instagram.com/kamenskux/

Звезда поделилась бьюти-уловками по уходу за собой

33-летняя певица Настя Каменских выложила редкое фото, для которого позировала без макияжа. Она предстала в банном халате с повязкой на голове. Певица подчеркнула, что тщательно следит за телом и представила фанаткам лайфхак из 6 правил. «Девочки, хочу поделиться с вами маленькими секретиками, как мне удается просыпаться утром свежей и отдохнувшей».

1. «Я засыпаю до 12 ночи (точнее, в 21:30, максимум в 22:00)». Артистка напомнила, что в этот период вырабатывается гормон сна, который помогает бороться со стрессом и отлично выглядеть.

2. «Чтобы утром лицо не отекало так, будто всю ночь была на вечеринке (а я не была), я выпиваю свою норму воды до 16:00». После указанного времени поп-дива позволяет себе максимум несколько глотков воды перед сном.

3. «В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно». Звездная брюнетка предпочитает не пропускающие солнечный свет шторы блэкаут.

4. «Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате». Секс-бомба напомнила, что искусственное отопление делает воздух сухим. Она порекомендовала использовать увлажнитель воздуха.

5. «Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него». Инстадива напомнила, что в противном случае средство впитает подушка, как не лицо.

6. «После пробуждения делаю легкий массаж лица». Каменских посоветовала уделять ему хотя бы пять минут по утрам. После этой процедуры лицо «пробуждается».

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.