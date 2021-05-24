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    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом

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    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    instagram.com/kamenskux/

    Артисты отмечают вторую годовщину свадьбы

    34-летняя Настя Каменских и 40-летний Алексей Потапенко трогательно обратились друг к другу.

    Певцы долгое время скрывали свой служебный роман, который начался еще во времена их сотрудничества в дуэте «Потап и Настя». Алексей был женат на Ирине Горовой, от которой у него есть сын Андрей. Только в 2014 году рэпер развелся с женой, признавшись, что они уже пять лет не живут вместе. В 2019 году Каменских и Потапенко поженились. Свадьбу сыграли в киевском ресторане Fabius в обстановке строжайшей секретности.

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    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    instagram.com/kamenskux/

    Сегодня Настя обнародовала любимые свадебные кадры. Исполнительница хита «Это моя ночь» показала волнительное утро, когда она готовилась к своей роли невесты. Звезда позировала в своем белоснежном кружевном платье в пол на руках Алексея. Она также показала трогательный момент, когда они с Потапом обменялись кольцами. «Моменты любви», — отметила Каменских.

    Алексей собрал в ролике свои любимые кадры со свадьбы. Он эмоционально обратился к возлюбленной. «Ровно всю жизнь Настя Каменских я тебя люблю и поздравляю, мое сонечко», — высказался Потапенко.

    Поклонники артистов не поскупились на теплые слова в их адрес. «Мистер и миссис Потапенко», «Смотришь на вас — и глаз радуется. Дай Бог вашей семье благополучия, счастья, неземной любви», «Вы — невероятные, будьте счастливы», «Красавчики! Думал, Настя будет в секси-платье, стилизованном под белый купальник», «Очень красивая пара. Я рада за вас. Вы классные и просто очаровательные», «С самого начала вашего дуэта видела вас парой! Добра и мира вам», «Боже! Как же это красиво! Любовь, любовь в каждом фото», «С годовщиной. Оставайтесь такими же милыми, немножко смешными и трогательными. Мы вас безумно любим», «Для полного счастья вам не хватает только деток», «Когда уже будут малыши?» — отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

    Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских шоу-бизнес
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    Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом