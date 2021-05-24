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    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)

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    Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн - Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)
    Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн
    Фото: @kellyosbourne

    Пользователи сети не узнали Осборн на фото из-за четко очерченных черт лица и изменившейся формы губ

    Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн поделилась новой фотографией и удивила фанатов изменениями во внешности. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    На размещенном кадре 36-летняя знаменитость позирует в стенах дома в черной футболке. Ее лиловые волосы собраны в два высоких симметричных пучка, а на лицо нанесен макияж в светлых тонах. Публикация набрала больше 120 тысяч лайков.

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    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)
    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)
    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)
    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)
    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)
    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)
    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)

    Пользователи сети не узнали Осборн на фото из-за четко очерченных черт лица и изменившейся формы губ. «Кто это? Я сбита с толку», «Ты увеличила губы или это такой макияж? Они выглядят совершенно иначе», «Что произошло с ее лицом?», «Тебя совсем не узнать. То, какой тебя создал бог, самый лучший вариант из всех возможных: без пластики и инъекций», «Ты выглядишь невероятно, но Келли с милыми щеками мне нравилась больше», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

    Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Не узнать. Похудевшая дочь Оззи Осборна кардинально изменила имидж (фото)