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    Шоу-биз

    Настя Каменских в мини показала эротический трюк (фото)

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских захотела зарядить поклонников энергией в начале рабочей недели</p> <div></div> - Настя Каменских в мини показала эротический трюк (фото)

    33-летняя певица Настя Каменских захотела зарядить поклонников энергией в начале рабочей недели

    instagram.com/kamenskux/

    Звезда похвасталась растяжкой

    Певица Настя Каменских решила задать настроение новой недели динамичным фото.

    Возлюбленная Потапа предстала в смелом образе из ультракороткого платья, джинсовой куртки, колготок в сетку и алых ботфортов. Каменских отказалась от привычных грациозных поз, дерзко подняв одну ногу. Певица предусмотрительно прикрыла интимные места одной рукой, а другую вытянула вверх для сохранения баланса. Эффектную композицию Настя завершила эмоциональным выражением лица.

    instagram.com/kamenskux/
    instagram.com/kamenskux/

    «Настроение: врываться в эту неделю! Вы со мной?» — обратилась к поклонникам артистка. Пользователи подхватили настрой звезды, а также восхитились ее нереальной растяжкой. Многие поблагодарили Настю за такой смелый, но при этом мотивирующий кадр.

    «Энергия так и прет!», «Врываюсь с тобой, красотка!», «Круто и сексуально», «Мощная энергетика! Спасибо!», «Вот так эротичный трюк! Настя, давай, садись на шпагат!», «Огненная девчонка!», «Зарядила энергией на весь день! Супер!», «Бомбита, ты наше все!», «Ты жжешь!» — написали фолловеры Каменских.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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