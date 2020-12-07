Настя Каменских в мини показала эротический трюк (фото)

Звезда похвасталась растяжкой

Певица Настя Каменских решила задать настроение новой недели динамичным фото.

Возлюбленная Потапа предстала в смелом образе из ультракороткого платья, джинсовой куртки, колготок в сетку и алых ботфортов. Каменских отказалась от привычных грациозных поз, дерзко подняв одну ногу. Певица предусмотрительно прикрыла интимные места одной рукой, а другую вытянула вверх для сохранения баланса. Эффектную композицию Настя завершила эмоциональным выражением лица.

instagram.com/kamenskux/

«Настроение: врываться в эту неделю! Вы со мной?» — обратилась к поклонникам артистка. Пользователи подхватили настрой звезды, а также восхитились ее нереальной растяжкой. Многие поблагодарили Настю за такой смелый, но при этом мотивирующий кадр.

«Энергия так и прет!», «Врываюсь с тобой, красотка!», «Круто и сексуально», «Мощная энергетика! Спасибо!», «Вот так эротичный трюк! Настя, давай, садись на шпагат!», «Огненная девчонка!», «Зарядила энергией на весь день! Супер!», «Бомбита, ты наше все!», «Ты жжешь!» — написали фолловеры Каменских.

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