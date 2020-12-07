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    Шоу-биз

    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии

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    Поп-звезда Рита Ора - Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Поп-звезда Рита Ора
    instagram.com/ritaora/

    Певица отправляется в «бан» из-за своих неверных решений

    Поп-звезда Рита Ора оказалась в центре скандала из-за нарушения мер против пандемии: британка устроила вечеринку по случаю своего 30-летия, собрав около 30 друзей на ужин в лондонском ресторане Notting Hill. Певица уже признала ошибку, назвав ее минутной слабостью, и, вероятно, не понесет за нее наказания: штраф в размере £ 10 тысяч грозит только заведению, которое разрешило нарушить режим на своей территории, а не организатору пира.

    Однако совсем без последствий для юбиляра дело не обошлось. Песни Риты сняли с эфира британского радио Exe: по словам ведущего утреннего шоу, на ближайшее время певица отправляется в «бан» из-за своих неверных решений.

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    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    Песни Риты Оры снимают с радио из-за вечеринки звезды во время пандемии
    instagram.com/ritaora/

    «Я осознаю, насколько безответственным был мой поступок, и признаю свою ответственность. Мне особенно неловко оттого, что я знаю не понаслышке, как трудятся люди, чтобы победить эту ужасную болезнь, и какие жертвы были принесены, чтобы все мы были в безопасности. Хотя это ничего не исправит, я хочу искренне извиниться», - заявила певица Рита Ора.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес радио
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