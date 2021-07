Королевский плейлист. Принц Чарльз поделился списком любимых песен

Одна из композиций вызывает у него «непреодолимое желание пуститься в пляс»

Принц Чарльз рассказал о своих любимых песнях в выпуске шоу Music & Memories для больничного радио. Его слова приводит CNN.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

Так выглядит полный список любимых песен принца:

Givin' Up, Givin' In — The Three Degrees

Don't Rain On My Parade — Барбара Стрейзанд

La Vie En Rose — Эдит Пиаф

Upside Down — Дайана Росс

The Voice — Эймар Куинн

The Click Song — Мириам Макеба

You're A Lady — Питер Скеллерн

La Mer — Шарль Трене

Bennachie — Old Blind Dogs

Lulu's Back In Town — Дик Пауэлл

They Can't Take That Away From Me — Fred Astaire and Ginger Rogers.

Tros Y Garreg/Crossing the Stone — Кэтрин Финч

Tydi a Roddaist — Брин Терфель

В выпуске Music & Memories принц Чарльз также поблагодарил сотрудников здравоохранения и отметил, что глубоко впечатлен их преданностью делу, «стойкостью и неукротимым духом».

