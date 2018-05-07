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    Шоу-биз

    Сбежавшая в Россию украинская певица выложила откровенное фото

    Артистка порадовала поклонников своей подтянутой фигурой
    Известная украинская певица Алина Гросу, которая пытается построить себе имидж секс-символа, поделилась с поклонниками пикантным кадром. В последние годы артистка активно выступает в России. На новом снимке Алина позирует в откровенном боди, которое демонстрирует прелести ее фигуры. Фотографию Гросу опубликовала на своей странице в Instagram.
    • Вчора, 22:34
    • Розсилка
    Алина Гросу
    Алина Гросу

    Артистка порадовала поклонников своей подтянутой фигурой

    Известная украинская певица Алина Гросу, которая пытается построить себе имидж секс-символа, поделилась с поклонниками пикантным кадром. В последние годы артистка активно выступает в России.

    На новом снимке Алина позирует в откровенном боди, которое демонстрирует прелести ее фигуры. Фотографию Гросу опубликовала на своей странице в Instagram.

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    Поклонники артистки бурно отреагировали на смелый кадр. Они назвали фигуру Алины шикарной, а саму певицу – сексуальной.

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    Джерело: Обозреватель

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