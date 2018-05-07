Принц Гарри и Меган Маркл определились с главной песней своей свадьбы

На мероприятии будут звучать в основном динамичные песни

Ключевой музыкальной композицией, которая прозвучит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, станет хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Именно под нее молодожены исполнят торжественный танец. Торжество, запланированное на 19 мая, начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12 часов дня по лондонскому времени. Церемонию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

На мероприятии будут звучать в основном динамичные песни

Ключевой музыкальной композицией, которая прозвучит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, станет хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Именно под нее молодожены исполнят торжественный танец.

Торжество, запланированное на 19 мая, начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12 часов дня по лондонскому времени. Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.

В целом на праздник приглашено около 600 гостей. Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, станут участниками свадебной церемонии и в числе других детей понесут цветы к алтарю.

Также пресса отмечает, что весь плейлист свадьбы будет очень энергичным. Уже известно, что исполнять свои хиты в этот день для жениха и невесты и их гостей будут Spice Girls (ради такого события «перчинки» воссоединятся), Coldplay, Элтон Джон и другие звезды.

Джерело: Сегодня