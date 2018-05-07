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    Принц Гарри и Меган Маркл определились с главной песней своей свадьбы

    На мероприятии будут звучать в основном динамичные песни
    Ключевой музыкальной композицией, которая прозвучит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, станет хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Именно под нее молодожены исполнят торжественный танец. Торжество, запланированное на 19 мая, начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12 часов дня по лондонскому времени. Церемонию
    • Сьогодні, 17:18
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    Принц Гарри и Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    На мероприятии будут звучать в основном динамичные песни

    Ключевой музыкальной композицией, которая прозвучит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, станет хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Именно под нее молодожены исполнят торжественный танец.

    Торжество, запланированное на 19 мая, начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12 часов дня по лондонскому времени. Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.

    В целом на праздник приглашено около 600 гостей. Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, станут участниками свадебной церемонии и в числе других детей понесут цветы к алтарю.

    Также пресса отмечает, что весь плейлист свадьбы будет очень энергичным. Уже известно, что исполнять свои хиты в этот день для жениха и невесты и их гостей будут Spice Girls (ради такого события «перчинки» воссоединятся), Coldplay, Элтон Джон и другие звезды.

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    Джерело: Сегодня

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