Александр Рыбак может снова привезти «Евровидение» в Норвегию

Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров

После 8 дней репетиций на главной европейской сцене в Лиссабоне, букмекеры изменили свой прогноз на первую тройку лидеров. Лидирующие позиции в рейтинге занимают сейчас конкурсанты из Израиля, Эстонии и Норвегии пишет Eurovisionworld. Израиль - на первой позиции, а Эстония и Норвегия заменили в топ-3 Болгарию и Чехию.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров

После 8 дней репетиций на главной европейской сцене в Лиссабоне, букмекеры изменили свой прогноз на первую тройку лидеров. Лидирующие позиции в рейтинге занимают сейчас конкурсанты из Израиля, Эстонии и Норвегии пишет Eurovisionworld.

Израиль - на первой позиции, а Эстония и Норвегия заменили в топ-3 Болгарию и Чехию.

Напомним, что Израиль на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» представляет яркая Нетта Барзилай с песней Toy.

Эстония попала в тройку лидеров впервые. Эту страну представит Элина Нечаева с композицией La Forza.

От Норвегии будет выступать Александр Рыбак с песней That's How You Write A Song, который уже успел запомниться фанатам своим неординарным музыкальным репертуаром и победой на «Евровидении» в 2009 году.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Украине букмекеры прогнозируют высокие балы во втором полуфинале, о победе в финале речь пока не идет.

Но и скандальной представительнице России Юлии Самойловой, которая поддерживает ЛНР и ДНР, высокие баллы не светят. Прогнозы букмекеров сулят ей 27 место.