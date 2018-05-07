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    Александр Рыбак может снова привезти «Евровидение» в Норвегию

    Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров
    После 8 дней репетиций на главной европейской сцене в Лиссабоне, букмекеры изменили свой прогноз на первую тройку лидеров. Лидирующие позиции в рейтинге занимают сейчас конкурсанты из Израиля,  Эстонии и Норвегии пишет Eurovisionworld. Израиль - на первой позиции, а Эстония и Норвегия заменили в топ-3 Болгарию и Чехию. 
    • Сьогодні, 20:01
    • Розсилка

    Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров

    После 8 дней репетиций на главной европейской сцене в Лиссабоне, букмекеры изменили свой прогноз на первую тройку лидеров. Лидирующие позиции в рейтинге занимают сейчас конкурсанты из Израиля,  Эстонии и Норвегии пишет Eurovisionworld.

    Израиль - на первой позиции, а Эстония и Норвегия заменили в топ-3 Болгарию и Чехию. 

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    Напомним, что Израиль на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» представляет яркая Нетта Барзилай с песней Toy.

     Эстония попала в тройку лидеров впервые. Эту страну представит Элина Нечаева с композицией La Forza.

    От Норвегии будет выступать Александр Рыбак с песней That's How You Write A Song, который уже успел запомниться фанатам своим неординарным музыкальным репертуаром и победой на  «Евровидении» в 2009 году. 

    Стоит отметить, что несмотря на то, что Украине букмекеры прогнозируют высокие балы во втором полуфинале, о победе в финале речь пока не идет. 

    Но и скандальной представительнице России Юлии Самойловой, которая поддерживает ЛНР и ДНР, высокие баллы не светят. Прогнозы букмекеров сулят ей 27 место.

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