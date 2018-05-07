Даша Астафьева задрала юбку в фотосессии на берегу
- Вчора, 23:21
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Розсилка
Даша Астафьева
Поклонники артистки высоко оценили испанские мотивы в ее наряде
Украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила в Instagram фото и видео со своей новой чувственной фотосессии.
На снимках она предстает в коричневом мини-платье свободного кроя и ботинках на небольшом устойчивом каблуке, дополнив образ шляпой. Снимки певицы сделала фотограф Кейт Кондратьева.
К фотографиям также певица добавила короткое видео, в котором она подбросила вверх платье, «засветив» не только стройную фигуру, но и нижнее белье. Поклонники Астафьевой оценили испанские и британские мотивы фотосессии.
«Есть люди, которые умеют зафиксировать любовь... Счастье их знать», - написала Астафьева и поблагодарила за фотосессию.
Джерело: Обозреватель