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    Даша Астафьева задрала юбку в фотосессии на берегу

    Поклонники артистки высоко оценили испанские мотивы в ее наряде
    Украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила в Instagram фото и видео со своей новой чувственной фотосессии. На снимках она предстает в коричневом мини-платье свободного кроя и ботинках на небольшом устойчивом каблуке, дополнив образ шляпой. Снимки певицы сделала фотограф Кейт Кондратьева. К фотографиям также певица добавила короткое
    • Вчора, 23:21
    • Розсилка
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева

    Поклонники артистки высоко оценили испанские мотивы в ее наряде

    Украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила в Instagram фото и видео со своей новой чувственной фотосессии.

    На снимках она предстает в коричневом мини-платье свободного кроя и ботинках на небольшом устойчивом каблуке, дополнив образ шляпой. Снимки певицы сделала фотограф Кейт Кондратьева.

    К фотографиям также певица добавила короткое видео, в котором она подбросила вверх платье, «засветив» не только стройную фигуру, но и нижнее белье. Поклонники Астафьевой оценили испанские и британские мотивы фотосессии.

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    Даша Астафьева задрала юбку в фотосессии на берегу
    Даша Астафьева задрала юбку в фотосессии на берегу

    «Есть люди, которые умеют зафиксировать любовь... Счастье их знать», - написала Астафьева и поблагодарила за фотосессию.

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    Джерело: Обозреватель

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