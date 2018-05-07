Пользователи в восторге от песни Alekseev для «Евровидения»

Украинский артист впечатлил фанатов песенного конкурса эффектным номером с балериной и розой

Завтра, 8 мая, в столице Португалии состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение». В числе девятнадцати стран-участников свой перфоманс представит и исполнитель Alekseev. Уже сейчас номер артиста на песню Forever европейские меломаны окрестили одним из наиболее впечатляющих на всем песенном конкурсе. В тысячах



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Alekseev

Украинский артист впечатлил фанатов песенного конкурса эффектным номером с балериной и розой

Завтра, 8 мая, в столице Португалии состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение». В числе девятнадцати стран-участников свой перфоманс представит и исполнитель Alekseev. Уже сейчас номер артиста на песню Forever европейские меломаны окрестили одним из наиболее впечатляющих на всем песенном конкурсе.

В тысячах комментариев пользователи сети обсуждают постановку Alekseev и пытаются разгадать реализованные на сцене приемы и решения, которые они уже имели возможность подсмотреть на репетициях шоу. Главным элементом номера исполнителя является роза – символ любви, страсти и увлечения. Аллегорический образ чувств в танце исполняет артистка Юлия Зимогляд-Блажкив. Больше всего поразил зрителей финал номера – разорванная спина артиста, с которой прорастают розы, символизирующие душу, пропитанную любовью.

Восторженные зрители пишут: «Этот певец – что-то новое для «Евровидения»! Настоящий шедевр!», «Он должен победить в этом году! Постановка завораживает!», «Самая романтичная песня на «Евровидении» в этом году! Мне это нравится!», «Никто не забудет этот перфоманс! Он невероятно впечатляет! Мой голос – тебе!», «Главный романтик этого конкурса! Это так эффектно!».

Несмотря на то, что номер полностью, где история Alekseev раскроется от начала и до конца, зрители увидят только во время первого полуфинала, уже сейчас он не оставляет никого равнодушным. Визуализация перфоманса принадлежит одному из самых известных режиссеров-постановщиков в Восточной Европе Олегу Боднарчуку, который также является продюсером этого артиста.

По словам режиссера, самая главная технология номера – это артист: «Артист и идея – главные технологии номера Forever. Есть и технические приемы, которые зрители увидят уже завтра во время полуфинала. Организаторы «Евровидения» оперативно реагируют на наши замечания и вносят все коррективы. К завтрашнему выступлению мы готовы».

Кроме Белоруссии, которую в этом году представляет ALEKSEEV, за место в финале 8 мая также поборются: Исландия, Израиль, Эстония, Хорватия, Финляндия, Швейцария, Кипр и другие страны.

Джерело: Сегодня