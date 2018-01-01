Напомним, на прошлой неделе Энистон и Теру объявили, что разводятся. Они познакомились в 2007 году, однако отношения между ними завязались лишь спустя три года. В 2011 они объявили о помолвке и сыграли тайную свадьбу в 2015.
Названа основная причина, которая подтолкнула Дженнифер Энистон к разводу
- Сьогодні, 15:41
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Джастин Теру и Дженнифер Энистон
Оказывается, дело в земле..
Звездные супруги никак не могли договориться, где они будут жить. Дженнифер Энистон хотела остаться в любимом Лос-Анджелесе, тогда как Джастин Теру — в родном Нью-Йорке.
«Он хотел жить в Нью-Йорке. Они часто ругались на эту тему. Понимаете, у Теру все друзья в Нью-Йорке. Он катался на мотоцикле, ходил в бары и просто наслаждался городом. А Дженнифер не могла себе такого позволить», — рассказал инсайдер.
Не могла, потому что стоило ей выйти из дома, как ее окружали папарацци. Вот и получается, что жила она там как в золотой клетке. Понимая это, Джастин согласился переехать в Лос-Анджелес. Однако он часто уезжал из города, оставляя Дженнифер в одиночестве. По словам источников, это разногласие сильно повлияло на принятие решения о разводе.