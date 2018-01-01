Оказывается, дело в земле..

Звездные супруги никак не могли договориться, где они будут жить. Дженнифер Энистон хотела остаться в любимом Лос-Анджелесе, тогда как Джастин Теру — в родном Нью-Йорке.

«Он хотел жить в Нью-Йорке. Они часто ругались на эту тему. Понимаете, у Теру все друзья в Нью-Йорке. Он катался на мотоцикле, ходил в бары и просто наслаждался городом. А Дженнифер не могла себе такого позволить», — рассказал инсайдер.