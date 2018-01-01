Дакота Джонсон призналась, что съемка в «Красной комнате» оказалась очень сложной

Актриса рассказала о самых тяжелых моментах во время съемок

Большинство сексуальных сцен последних двух частей БДСМ-трилогии «50 оттенков серого» снимались без остановки в течение двух недель. «Если бы мы могли снять все сексуальные сцены за день или около того, это действительно было бы в Книге рекордов Гиннеса. Многое зависело от мест съемок. Мы снимали второй и третий фильм



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Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

Актриса рассказала о самых тяжелых моментах во время съемок

Большинство сексуальных сцен последних двух частей БДСМ-трилогии «50 оттенков серого» снимались без остановки в течение двух недель.

«Если бы мы могли снять все сексуальные сцены за день или около того, это действительно было бы в Книге рекордов Гиннеса. Многое зависело от мест съемок. Мы снимали второй и третий фильм параллельно, поэтому сексуальные сцены по больше части были сгруппированы воедино», - цитирует главную героиню Дакоту Джонсон «КП в Украине».

Самой сложной 28-летняя актриса назвала сцену из фильма «50 оттенков свободы», где главные герои занимаются любовью в так называемой «Красной комнате».

«Я была руками и ногами прикована к решетке — своеобразному забору, который опускается. И у меня были завязаны глаза. И несмотря на репетиции, это было отвратительно, потому что ты не можешь контролировать то, как работает твоя нервная система. Так что это было очень сложно», - рассказала Джонсон.

Актриса рассказала, что несмотря на постоянные репетиции, съемка сексуальных сцен не происходит легко и весело, как многие думают.

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