Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо спасли жизнь девушке

Знаменитости не только снимаются в кино, но и занимаются благотворительностью

Леонардо Ди Каприо помогает не только дикой природе с помощью своего благотворительного фонда, но и обычным людям – с помощью Кейт Уинслет: звезды «Титаника» объединились, чтобы собрать деньги и спасти жизнь девушке, больной раком.

29-летняя Джемма Наттолл в свое время отказалась от лечения агрессивной формы рака яичников, поскольку прием специальных препаратов спровоцировал бы прерывание беременности. Девушка выносила и родила дочку, Пенелопу, но после этого врачи сказали ей, что с развитием раковой опухоли ничего поделать уже нельзя.

Джемма, однако, решила не сдаваться и бороться за свою жизнь ради новорожденной дочери – и основала кампанию по сбору средств в размере 300 тысяч фунтов, необходимых для экспериментального лечения в немецкой клинике.

Узнав об истории Джеммы, Кейт Уинслет приняла самое активное участие в сборе средств, а затем привлекла к этому еще и Лео Ди Каприо, с которым дружит со времен «Титаника». В ходе ежегодного благотворительного приема, который Ди Каприо устраивает для своего фонда, звезды продали с аукциона возможность поужинать с ними – и передали часть денег в фонд Лео, а вторую – на лечение Джеммы.

«Моя мама умерла от рака яичников», рассказала Кейт в интервью ITV This Morning. «Она боролась с этой болезнью четыре года, прогноз был очень плохим… Мы решили поискать помощи в других местах, начали узнавать про клиники в Германии – и одновременно я наткнулась на петицию на сайте Change.org, а потом – на ее автора, Джемму, на сайте Go Fund Me. Я увидела, сколько денег ей нужно – а на тот момент она сумела собрать всего 9 000 фунтов, – и решила, что не могу позволить, чтобы она осталась без лечения».

В итоге все закончилось благополучно: собранные Кейт и Лео деньги Джемма потратила на экспериментальное лечение, которое, к счастью, себя оправдало – и жизнь девушки оказалась спасена.