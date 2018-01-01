Дженнифер Энистон и Брэд Питт заметно сблизились в последнее время

Экс-супруги проводят вместе время

Кажется, в разговорах о возможном воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта есть своя доля истины. Американская ведущая Нэнси О'Делл призналась, что в последнее время актеры стали все больше общаться между собой. Ведущая неоднократно брала интервью как у Джен, так и у Брэда. Она рассказала, что знаменитости