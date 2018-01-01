Нэнси заявила, что во время брака с Теру Энистон и Питт не общались, но, когда брак стал трещать по швам экс-супруги возобновили общение. Впрочем, она не считает, что между актерами есть что-то большее, чем просто дружба.
Дженнифер Энистон и Брэд Питт заметно сблизились в последнее время
- Сьогодні, 11:08
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Экс-супруги проводят вместе время
Кажется, в разговорах о возможном воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта есть своя доля истины. Американская ведущая Нэнси О'Делл призналась, что в последнее время актеры стали все больше общаться между собой.
Ведущая неоднократно брала интервью как у Джен, так и у Брэда. Она рассказала, что знаменитости регулярно созваниваются и находятся в хороших отношениях друг с другом.
Джерело: graziamagazine.ru