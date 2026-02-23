Головна Скотч Шоу-біз
Росіяни зруйнували будинок ведучого Остапчука (фото)

glavcom.ua
Колишнє подружжя Остапчуків хотіло продати будинок та поділити кошти навпіл
колаж: glavcom.ua

Подружжя тривалий час не могло поділити спільний будинок після розлучення

Під час чергової нічної атаки на Київ росіяни поцілили у будинок експодружжя ведучого Володимира Остапчука та нотаріуса Христини Горняк. Будинок було зруйновано. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Христини Горняк.

Як повідомила Христина Горняк, жертв внаслідок російського обстрілу по котеджному містечку, де вона мала будинок – не було. Водночас оселя ексдружини Володимира Остапчука зруйнована.

фото: Іnstagram/kristygor

«Єдине, що я можу сказати, що це гроші, які не стоять на рівні з людським життям, які забирає війна. Мені дуже сумно, але нічого не можу змінити. Тільки приймати наслідки. В нашому котеджному містечку всі живі, люди – найцінніше. Будинок не бачила, але кажуть постраждав сильно. Значить ця історія мала мати таке завершення», – написала Христина Горняк.

фото: Іnstagram/kristygor

За словами Христини Горняк, їй складно через цю новину, адже вона вклала у цей будинок чимало коштів сил та свою любов. Однак вона рада, що на момент обстрілу у будинку нікого не було. «Але ми всі живемо в реаліях війни, де прилітає щодня не тільки на фронті, а і в тилу. Щодня гинуть люди, щодня, і найбільше за що я можу подякувати зараз Богу, що в цьому будинку ніхто не жив!» – додала жінка.

фото: Іnstagram/kristygor

Деталями інциденту поділилася нинішня дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська (Остапчук). Крім цього, Остапчук показала кадри понівеченого будинку.

фото: Іnstagram/ostapchukkaterynaa

«На жаль, не тільки вікна, їх немає по всьому будинку. Вулиця за цим будинком у мотлох. Ворота теж знесло. Усюди поліція. Ми до них під'їхали. Вони за нами поїхали до будинку. Треба зафіксувати всі пошкодження», – поділилася дружина ведучого.

Росіяни зруйнували будинок ведучого Остапчука (фото) фото 1
фото: Іnstagram/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, що телеведучий Володимир Остапчук та його друга дружина, нотаріус Христина Горняк, розлучилися. В шлюбі пара почала будівництво будинку під Києвом – туди екс-закохані планували заїхати після завершення робіт. Христина, спілкуючись в соцмережі зі своїми підписниками, відповіла, кому належить ця нерухомість. Жінка натякнула, що має такі самі права на будинок, як і її колишній чоловік.

Відомо, що колишнє подружжя Остапчуків домовлялося продати будинок, а кошти поділити навпіл. Тривалий час мережа гуділа новинами про скандал між колишніми через поділ майна.

