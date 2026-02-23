Головна Скотч Шоу-біз
Донька Сумської похизувалася новою роллю в російському серіалі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Антоніна Паперна закінчила московський театральний інститут та знімається в РФ
фото: TONYA_PAPERNAYA/Telegram

Антоніна Паперна продовжує підтримувати Росію та замовчувати факт війни РФ в Україні

Старша дочка української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна знялася у серіалі в Росії. Акторка показала кадри з серіалу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Антоніна Паперна продовжує підтримувати країну-агросорку та працювати в Росії. Акторка повідомила, що вона знялася у російському серіалі «Твій дім».

Акторка-зрадниця навіть запросила до перегляду серіалу в російській соцмережі VK. «На VK video вже доступна перша серія нашого веселого серіалу «Твій дім» . Всім приємного перегляду!» – написала Антоніна Паперна.

фото: TONYA_PAPERNAYA/Telegram

Це не перша роль Антоніни Паперни у російських фільмах. Вона також знялася у чотирисерійній російській мелодрамі «Холодна страва». Відомо, що Паперна у 2015 році закінчила московський театральний інститут імені Бориса Щукіна і того ж року почала працювати у Першій Студії Вахтангівського театру.

фото: TONYA_PAPERNAYA/Telegram

Напередодні акторка підтримала ще один російський проєкт. Зокрема, акторка показалася на червоній доріжці прем'єри російського фільму «Равіолі Олі». На заході вона з'явилася зі своїм чоловіком росіянином Володимиром Ягличом. Понад п’ять років пара перебуває у шлюбі та виховує двох дітей.

фото: TONYA_PAPERNAYA/Telegram

Нагадаємо, Антоніна Паперна, яка мовчить про війну в Україні, засвітилася з чоловіком на прем'єрі російського серіалу в Москві. Картину зняв режисер Федір Бондарчук, який затято підтримує кремлівську політику та є довіреною особою Путіна.

Москва росія Ольга Сумська серіал акторка діти

