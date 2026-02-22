Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Діти Степана Гіги вперше розказали про хворобу і останні дні артиста

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Квітослава та Степан Гіга розповіли про хворобу батька
фото: скріншот з відео

«До останнього ми не думали, що такий буде фінал. Батько був налаштований оптимістично», – Квітослава Гіга

Сім'я легенди української естради Степана Гіги перервала мовчання після тяжкої втрати. Квітослава та Степан-молодший відверто розповіли про те, як артист боровся з хворобою, чому до останнього виходив до глядачів через нестерпний біль та якими були його останні настанови у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Діти артиста вирішили припинити потік спекуляцій, озвучивши реальну причину трагедії. Вирішальну роль зіграв цукровий діабет, який роками підточував здоров'я співака. Останнім ударом стала інфекція, з якою виснажений організм уже не зміг впоратися. Боротьба тривала два з половиною місяці, але, на жаль, медицина виявилася безсилою.

«Насправді, всі знають цукровий діабет, дуже велику вирішальну роль зіграв. І інфекція, з якої, на жаль, не зміг справитися організм. Це два з половиною місяці ми боролися, намагалися. Але сталося те, що сталося», – розповіла Квітослава Гіга.

Квітослава Гіга згадує, що батько часто приховував свій стан навіть від найрідніших. Глядачі бачили артиста, який «розцвітав» на очах, але мало хто знав, що за кулісами він ледве тримався на ногах.

«Ми розуміли, що йому боляче, що не дарма той стільчик стояв на цій сцені. Люди, можливо, думали, що це якась частина шоу. А йому було важко. Він оживав на сцені, енергія від нього так і йшла», – розповіла донька.

Незважаючи на вмовляння родини відпочити, Степан Гіга відповідав: «Люди чекають на мене, чи я буду вдома сидіти?».

Родина свідомо не коментувала стан артиста, доки він був у лікарні. Квітослава зізналася, що просто «закрилася» від світу, не могла читати соцмережі та лише після 40 днів почала потроху повертатися до реальності. Увесь цей час діти були поруч із батьком у палаті. Вони багато спілкувалися: Степан Петрович згадував дитинство, важке навчання та перші кроки в музиці.

Перебуваючи у лікарняному ліжку, Степан Гіга не прощався. Він був налаштований оптимістично і вірив, що підлікується та знову вийде до людей. Його син, Степан-молодший, розповів, що вони до останнього обговорювали роботу на студії.

«Ми говорили що робити далі, як далі, що треба робити на студію. Планів багато було, тому що пісні є, які за життя ще не встигли вийти, але ми їх доробляємо вже. Тому що вокал був записаний і ми доробляємо. І оце у нас була така розмова», – розповів син співака.

«Він оптимістично був настроєний. Ми до останнього сподівалися, що все буде добре, ми не думали, що такий буде фінал взагалі», – підкреслила Квітослава Гіга.

Як відомо, перед смертю народний артист України Степан Гіга мав неопубліковану пісню, яка так і не вийшла у світ. Про те, чи почують її українці та про що ця композиція, розповів друг співака артист, гуморист та народний артист України Григорій Драпак. За словами Григорія Драпака, Степан Гіга не встиг записати свою нову пісню та раптово пішов із життя. Нині існує лише аранжування цієї пісні. 

Нагадаємо, що 15 грудня у Львові на Личаківському цвинтарі похоронили народного артиста України Степан Гігу. Священник посадив на могилі співака ялинку замість яворини, як то заповідав артист у пісні «У райській саду». Однак священнослужитель пообіцяв навесні висадити там правильне дерево, коли будуть сприятливі погодні умови.

Читайте також:

Теги: хвороба Степан Гіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пульмонолог Христина Вольницька: «У солодкому і смачному димі міститься багато отруйних речовин»
Солодкий аромат смерті. Пульмонологи б'ють на сполох: вейпи вбивають
17 лютого, 16:40
Ветеранці довелося пережити три операції та тривале лікування через наслідки носіння бронежилета
Ветеранка ЗСУ пережила амтуацію молочних залоз через носіння бронежилета
22 сiчня, 12:07
Білл Гейтс раніше визнавав, що зустрічався з Епштейном кілька разів у контексті благодійної діяльності
Справa Епштейна: команда Білла Гейтса прокоментувала скандальні згадки про бізнесмена
31 сiчня, 02:23
Серед російських чоловіків 40 років зросла статистика захворюваності на сифіліс у 2024 році
Росіяни почали масово хворіти на сифіліс: названо причину
4 лютого, 16:27
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
11 лютого, 03:31
Alyona Alyona захворіла на грип
Alyona Alyona заявила про проблеми зі здоров’ям. Українці підтримали співачку 
17 лютого, 10:08
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
18 лютого, 14:55
Що можна спокійно викинути з домашньої аптечки: пояснює сімейна лікарка
Що можна спокійно викинути з домашньої аптечки: пояснює сімейна лікарка
3 лютого, 21:33
На Київщині у селищі Ворзель помер 82-річний кінооператор Павло Лойко
Названо офіційну причину смерті кінооператора Павла Лойка
6 лютого, 15:43

Шоу-біз

Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику
Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику
Повалій пояснила, чому Росії конче потрібно захопити Київ
Повалій пояснила, чому Росії конче потрібно захопити Київ
Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
«Вигріб 30 кг та сиве волосся». Розенко висловився про посаду в Мінсоцполітики та особисте життя
«Вигріб 30 кг та сиве волосся». Розенко висловився про посаду в Мінсоцполітики та особисте життя
Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії
Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua