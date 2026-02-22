Діти Степана Гіги вперше розказали про хворобу і останні дні артиста

«До останнього ми не думали, що такий буде фінал. Батько був налаштований оптимістично», – Квітослава Гіга

Сім'я легенди української естради Степана Гіги перервала мовчання після тяжкої втрати. Квітослава та Степан-молодший відверто розповіли про те, як артист боровся з хворобою, чому до останнього виходив до глядачів через нестерпний біль та якими були його останні настанови у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Діти артиста вирішили припинити потік спекуляцій, озвучивши реальну причину трагедії. Вирішальну роль зіграв цукровий діабет, який роками підточував здоров'я співака. Останнім ударом стала інфекція, з якою виснажений організм уже не зміг впоратися. Боротьба тривала два з половиною місяці, але, на жаль, медицина виявилася безсилою.

«Насправді, всі знають цукровий діабет, дуже велику вирішальну роль зіграв. І інфекція, з якої, на жаль, не зміг справитися організм. Це два з половиною місяці ми боролися, намагалися. Але сталося те, що сталося», – розповіла Квітослава Гіга.

Квітослава Гіга згадує, що батько часто приховував свій стан навіть від найрідніших. Глядачі бачили артиста, який «розцвітав» на очах, але мало хто знав, що за кулісами він ледве тримався на ногах.

«Ми розуміли, що йому боляче, що не дарма той стільчик стояв на цій сцені. Люди, можливо, думали, що це якась частина шоу. А йому було важко. Він оживав на сцені, енергія від нього так і йшла», – розповіла донька.

Незважаючи на вмовляння родини відпочити, Степан Гіга відповідав: «Люди чекають на мене, чи я буду вдома сидіти?».

Родина свідомо не коментувала стан артиста, доки він був у лікарні. Квітослава зізналася, що просто «закрилася» від світу, не могла читати соцмережі та лише після 40 днів почала потроху повертатися до реальності. Увесь цей час діти були поруч із батьком у палаті. Вони багато спілкувалися: Степан Петрович згадував дитинство, важке навчання та перші кроки в музиці.

Перебуваючи у лікарняному ліжку, Степан Гіга не прощався. Він був налаштований оптимістично і вірив, що підлікується та знову вийде до людей. Його син, Степан-молодший, розповів, що вони до останнього обговорювали роботу на студії.

«Ми говорили що робити далі, як далі, що треба робити на студію. Планів багато було, тому що пісні є, які за життя ще не встигли вийти, але ми їх доробляємо вже. Тому що вокал був записаний і ми доробляємо. І оце у нас була така розмова», – розповів син співака.

«Він оптимістично був настроєний. Ми до останнього сподівалися, що все буде добре, ми не думали, що такий буде фінал взагалі», – підкреслила Квітослава Гіга.

Як відомо, перед смертю народний артист України Степан Гіга мав неопубліковану пісню, яка так і не вийшла у світ. Про те, чи почують її українці та про що ця композиція, розповів друг співака артист, гуморист та народний артист України Григорій Драпак. За словами Григорія Драпака, Степан Гіга не встиг записати свою нову пісню та раптово пішов із життя. Нині існує лише аранжування цієї пісні.

Нагадаємо, що 15 грудня у Львові на Личаківському цвинтарі похоронили народного артиста України Степан Гігу. Священник посадив на могилі співака ялинку замість яворини, як то заповідав артист у пісні «У райській саду». Однак священнослужитель пообіцяв навесні висадити там правильне дерево, коли будуть сприятливі погодні умови.