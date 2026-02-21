Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Злата Огнєвіч відповіла на питання про пластичні операції
фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця постала в новому зухвалому образі

Відома українська співачка Злата Огнєвіч (справжнє ім'я – Інна Бордюг, – ред.), яка була суддею Національного відбору на «Євробачення-2026», відповіла на питання про пластичні операції. Як інформує «Главком», у своєму Instagram виконавиця поділилася добіркою фото, на яких з'явилася в новому зухвалому образі.

Реакції фанатів довго чекати не довелося, багато хто в коментарях захопився красою артистки, але були й інші відгуки. Наприклад, одна з підписниць співачки поцікавилася у неї, чи не є її перевтілення результатом блефаропластики або ж маніпуляцій з підборіддям і щоками.

Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику фото 1

«Нічого з цього не робила, але колись планую і поділюся досвідом», – відповіла Огнєвіч.

Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику фото 2

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч відверто розповіла, чому чоловіки не витримують стосунків з нею. Також співачка зізналася, що зараз шукає партнера, який би міг прийняти її і з повагою поставитися до її професії.

Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику фото 3

Раніше українська співачка Злата Огнєвіч заявила, що розчарувалася відпочинком у В’єтнамі через засилля росіян та велику кількість сміття на популярному курорті Фукуок. 

Також виконавиця Злата Огнєвіч (Zlata Ognevich) відреагувала на хейтерів. Ті в соцмережах наголошують на тому, що в 39-річної артистки не має дітей.

Читайте також:

Теги: Злата Огнєвіч співачка Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 лютого Україна обрала свою представницю на Пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Нею стала співачка Leleka з піснею «Ridnym»
Не вистачало лише кокошніка. Про те, чим закінчився Національний відбір Євробачення
8 лютого, 14:21
Біллі Айліш на сцені під час отримання «Ґреммі» разом зі своїм братом і співавтором Фіннеасом О’Коннеллом
Сенатор-республіканець вимагає від Біллі Айліш повернути «Ґреммі»
6 лютого, 05:37
Люксембург був однією з найуспішнішою країн на Євробаченні у 20 столітті
Росіянка у фаворитах. Люксембург незабаром обере свого представника на Євробаченні
24 сiчня, 20:05
Йолка родом із Ужгорода, проте ще до повномасштабної війни в Україні вирішила будувати кар'єру в Росії
Співачка з Ужгорода отримала громадянство Росії
31 сiчня, 15:58
Dara є відомою виконавицею у Болгарії, пісні якої регулярно перебувають на високих позиціях у національних чартах
Представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі
2 лютого, 22:46
Виконавиця, яка змагається за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не буде повноцінним
Скандал на нацвідборі Євробачення: Jerry Heil розлютилася на організаторів шоу
7 лютого, 21:33
Antigoni намагатиметься повернути Кіпр до фіналу конкурсу, до якого країна не потрапила минулого року
Етнічна і запальна. Кіпр представив свою пісню на Євробаченні
8 лютого, 21:47
За винятком періоду пандемії, коли після скасування конкурсу 2020 року мовникам дозволили не змінювати представників, у XXI столітті жоден співак не представляв свою країну двічі поспіль
Євробачення-2026. Хто представлятиме Данію: усі деталі фіналу нацвідбору
14 лютого, 19:30
Латвію вперше з 2021 року представить соло-виконавиця
Латвія обрала свого учасника Євробачення
15 лютого, 01:06

Шоу-біз

Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику
Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику
Повалій пояснила, чому Росії конче потрібно захопити Київ
Повалій пояснила, чому Росії конче потрібно захопити Київ
Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
«Вигріб 30 кг та сиве волосся». Розенко висловився про посаду в Мінсоцполітики та особисте життя
«Вигріб 30 кг та сиве волосся». Розенко висловився про посаду в Мінсоцполітики та особисте життя
Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії
Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua