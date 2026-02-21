Відома українська співачка вразила перевтіленням і зізналася, чи робила пластику

Виконавиця постала в новому зухвалому образі

Відома українська співачка Злата Огнєвіч (справжнє ім'я – Інна Бордюг, – ред.), яка була суддею Національного відбору на «Євробачення-2026», відповіла на питання про пластичні операції. Як інформує «Главком», у своєму Instagram виконавиця поділилася добіркою фото, на яких з'явилася в новому зухвалому образі.

Реакції фанатів довго чекати не довелося, багато хто в коментарях захопився красою артистки, але були й інші відгуки. Наприклад, одна з підписниць співачки поцікавилася у неї, чи не є її перевтілення результатом блефаропластики або ж маніпуляцій з підборіддям і щоками.

«Нічого з цього не робила, але колись планую і поділюся досвідом», – відповіла Огнєвіч.

