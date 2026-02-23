Головна Скотч Шоу-біз
Родина співака Varash потрапила під російський обстріл: племінники артиста у лікарні (фото)

Будинок родини Володимира Заколодяжного знищила російська ракета
колаж: glavcom.ua

Рідні співака постраждали через ракетний обстріл, на них чекає відновлення і довгий шлях реабілітації

Співак Володимир Заколодяжний, відомий в українському шоубізнесі, як Varash, повідомив про влучання російської ракети в будинок його родини. Сестра співака разом зі своїми дітьми перебуває у лікарні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака в Іnstagram.

Дім співака вщент зруйнувала російська ракета. Це сталося внаслідок масованої атаки РФ в ніч на 22 лютого. «Наш дім знищений повністю. Місце, де були спогади, дитячий сміх, родинні вечори – перетворилося на руїни», – написав співак.

фото: instagram/varash_music

Рідні Володимира Заколодяжного перебувають у лікарні. Зокрема під ворожу атаку потрапила сестра співака та її діти. «Найголовніше – всі живі. Всі госпіталізовані. Зараз лікарі проводять зашивання ран, видаляють осколки, лікують опіки. Попереду – операції, відновлення і довгий шлях реабілітації», – розповів Varash.

фото: instagram/varash_music

Володимир Заколодяжний також поділився у сторис відео з лікарні, де він показав свого племінника, який постраждав внаслідок російського обстрілу.

фото: instagram/varash_music

Дитина опинилася під завалами та отримала перелом. «Тримається малий! З обличчя дістали майже всі уламки. У малого є перелом лобкової кісточки, бо його привалило. У всіх інших теж усе більш-менш добре, всіх зашили. Всі госпіталізовані. Всім дякую за підтримку», – поділився співак.

До слова, Володимир Заколодяжний звернувся до небайдужих за допомогою. Для родини важлива будь-яка підтримка: фінансова, інформаційна, організаційна.

Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області в ніч на 22 лютого постраждало 17 людей, серед них – четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла.

Також повідомлялося, що під час чергової нічної атаки на Київ росіяни поцілили у будинок експодружжя ведучого Володимира Остапчука та нотаріуса Христини Горняк. Жертв внаслідок російського обстрілу по котеджному містечку, де вона мала будинок – не було. Водночас оселя ексдружини Володимира Остапчука зруйнована.

