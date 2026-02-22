Тріумф «Однієї битви за іншою» та політичні маніфести: підсумки премії BAFTA

Документальний фільм «Пан Ніхто проти Путіна» обійшов фільм про війну в Україні

У неділю, 22 лютого, у Лондоні відбулась 79-та церемонія нагородження Британською академії телебачення і кіномистецтва BAFTA. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Цьогорічна церемонія BAFTA стала справжнім бенефісом для політичного трилера «Одна битва за іншою». Стрічка режисера Пола Томаса Андерсона про групу революціонерів здобула шість нагород, зокрема за найкращий фільм, режисуру та адаптований сценарій. Цей успіх значно посилює позиції фільму перед «Оскаром», де він має 13 номінацій.

Одним із найбільш емоційних моментів вечора стало вручення нагороди за найкращий документальний фільм. Перемогу здобула стрічка «Пан Ніхто проти Путіна». Фільм розповідає історію російського вчителя Павла Таланкіна, який документував методи пропаганди, що впроваджувалися в школах РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Режисер Девід Боренштейн у своїй промові наголосив, що приклад Таланкіна демонструє незмінність морального вибору для кожної людини, незалежно від того, перебуває вона в Росії чи на протестах у Міннеаполісі. Ця картина випередила іншого сильного номінанта – фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки», який демонструє жахливі реалії війни в Україні.

Інші нагороди:

блюзовий епос «Грішники»: про вампірів отримав три статуетки (оригінальний сценарій, музика та роль другого плану Вунмі Мосаку);

переосмислення класики «Франкенштейн» від Гільєрмо дель Торо відзначили за дизайн, костюми та грим. Останній був особливо складним – актор Джейкоб Елорді проводив по 10 годин щодня для нанесення пластичного гриму;

Шекспірівська драма «Гамнет» стала «Найкращим британським фільмом», а Джессі Баклі отримала приз за роль Агнес Гетевей;

нагороду за найкращу чоловічу роль забрав Роберт Арамайо (фільм «Клянусь»). Він переміг таких зірок, як Леонардо Ді Капріо та Тімоті Шаламе.

Варто зазначити, що церемонію відвідали Принц Вільям та Кейт Міддлтон, попри серйозну кризу в монархії. Лише за три дні до заходу було заарештовано дядька Вільяма – Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Його підозрюють у передачі конфіденційної державної інформації фінансисту Джеффрі Епштейну. Попри 11-годинне утримання родича під вартою, Вільям з’явився на церемонії як президент Академії.

Ведучий Алан Каммінг назвав перегляд фільмів цього року «колективним нервовим зривом», підкресливши, що світові події та політичне насильство напряму впливають на творчість кінематографістів.

Нещодавно стало відомо, що Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» про війну в Україні отримав номінацію на престижну премію Гільдії режисерів США (DGA). Гільдія режисерів США оголосила номінантів на премії за видатні досягнення у телебаченні, рекламі та документальному кіно за 2025 рік. Стрічка Мстислава Чернова представлена в категорії «Найкраще режисерське досягнення в документальному кіно».