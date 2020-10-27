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    Шоу-биз

    Супермодель Джиджи Хадид удивила стройной фигурой спустя месяц после родов (фото)

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    Супермодель Джиджи Хадид - Супермодель Джиджи Хадид удивила стройной фигурой спустя месяц после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид
    instagram.com/gigihadid/

    Звезда наслаждается спокойной семейной жизнью, которая ей явно идет на пользу

    Месяц назад 25-летняя модель Джиджи Хадид впервые стала мамой — дочку звезда родила от своего 27-летнего возлюбленного Зейна Малика. Лицо малышки пара пока не показала, да и сама модель последнее время была не столь активна в соцсетях — очевидно, что теперь у нее полно и других

    Фото звезда опубликовала не просто так, а чтобы рассказать, что она уже проголосовала на президентских выборах на прошлой неделе, и вдохновить подписчиков последовать ее примеру.

    gigihadid_121652380_140774764448126_6474517746734035072_n
    instagram.com/gigihadid/

    Впрочем, фолловеров модели заинтересовал не только политический подтекст ее послания. Под снимком они принялись обсуждать форму модели и отметили, что выглядит она просто потрясающе.

    Такими темпами скоро поклонники увидят Джиджи не только в модных фотосъемках, но и на подиуме. Пока же модель наслаждается спокойной семейной жизнью, которая ей явно идет на пользу.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Джиджи Хадид
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