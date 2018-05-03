Google выпустила первый VR-дудл в честь гениального режиссера

Ролик посвящен французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кинематографе

Поисковик Google посвятил свой первый VR-дудл гениальному французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кино. В ролике обыгрываются самые известные фильмы Мельеса, в том числе «Путешествие на Луну» 1902 года и «Завоевание полюса» 1912 года, пишет «Главком». Дудл можно посмотреть с помощью

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Ролик посвящен французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кинематографе

Поисковик Google посвятил свой первый VR-дудл гениальному французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кино. В ролике обыгрываются самые известные фильмы Мельеса, в том числе «Путешествие на Луну» 1902 года и «Завоевание полюса» 1912 года, пишет «Главком».

Дудл можно посмотреть с помощью приложения Google Spotlight Stories для устройств, поддерживающих VR. Обычным пользователям дудл доступен в режиме 360-градусного видео.

Жорж Мельес — один из основоположников кинематографа. Он снял больше пятисот короткометражных немых фильмов. Он первым стал использовать в своих лентах спецэффекты и раскадровки. Мельес родился 8 декабря 1861 года в Париже.

Фильм Мельеса:

Биография Мельеса положена в основу фильма «Хранитель времени» (2011), где роль самого режиссера исполнил актер Бен Кингсли.