Google выпустила первый VR-дудл в честь гениального режиссера
- Сьогодні, 15:44
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Ролик посвящен французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кинематографе
Поисковик Google посвятил свой первый VR-дудл гениальному французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кино. В ролике обыгрываются самые известные фильмы Мельеса, в том числе «Путешествие на Луну» 1902 года и «Завоевание полюса» 1912 года, пишет «Главком».
Дудл можно посмотреть с помощью приложения Google Spotlight Stories для устройств, поддерживающих VR. Обычным пользователям дудл доступен в режиме 360-градусного видео.
Жорж Мельес — один из основоположников кинематографа. Он снял больше пятисот короткометражных немых фильмов. Он первым стал использовать в своих лентах спецэффекты и раскадровки. Мельес родился 8 декабря 1861 года в Париже.
Фильм Мельеса:
Биография Мельеса положена в основу фильма «Хранитель времени» (2011), где роль самого режиссера исполнил актер Бен Кингсли.