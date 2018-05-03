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    Google выпустила первый VR-дудл в честь гениального режиссера

    Ролик посвящен французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кинематографе
    Поисковик Google посвятил свой первый VR-дудл гениальному французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кино. В ролике обыгрываются самые известные фильмы Мельеса, в том числе «Путешествие на Луну» 1902 года и «Завоевание полюса» 1912 года, пишет «Главком». Дудл можно посмотреть с помощью
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:44
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    VR-дудл&nbsp;
    VR-дудл 

    Ролик посвящен французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кинематографе

    Поисковик Google посвятил свой первый VR-дудл гениальному французскому режиссеру Жоржу Мельесу, который изобрел спецэффекты в кино. В ролике обыгрываются самые известные фильмы Мельеса, в том числе «Путешествие на Луну» 1902 года и «Завоевание полюса» 1912 года, пишет «Главком».

    Дудл можно посмотреть с помощью приложения Google Spotlight Stories для устройств, поддерживающих VR. Обычным пользователям дудл доступен в режиме 360-градусного видео.

    Жорж Мельес — один из основоположников кинематографа. Он снял больше пятисот короткометражных немых фильмов. Он первым стал использовать в своих лентах спецэффекты и раскадровки. Мельес родился 8 декабря 1861 года в Париже.

    Фильм Мельеса:

    Биография Мельеса положена в основу фильма «Хранитель времени» (2011), где роль самого режиссера исполнил актер Бен Кингсли.

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