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    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы

    Сегодня актрисе, модели, гуманитарному деятелю и иконе стиля исполнилось бы 89 лет. Ей удавалось даже самую будничную одежду преподнести как произведение искусства
    Известная британская актриса, друг и муза французского кутюрье Юбера де Живанши, Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года, сообщает «Главком». Ее называют самой красивой женщиной ХХ века и легендарной актрисой, которая оставила весомый след в истории мирового кинематографа. Кроме успешной карьеры, Одри стала настоящей иконой стиля и
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:11
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    Одри Хепберн
    Одри Хепберн

    Сегодня актрисе, модели, гуманитарному деятелю и иконе стиля исполнилось бы 89 лет. Ей удавалось даже самую будничную одежду преподнести как произведение искусства

    Известная британская актриса, друг и муза французского кутюрье Юбера де Живанши, Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года, сообщает «Главком». Ее называют самой красивой женщиной ХХ века и легендарной актрисой, которая оставила весомый след в истории мирового кинематографа. Кроме успешной карьеры, Одри стала настоящей иконой стиля и примером женственности, изящности и элегантности для миллионов женщин.

    Она родилась в бельгийском городе Иксель под именем Одри Кэтлин Растон, провела детские годы в Нидерландах, а в более сознательном возрасте переехала в Лондон и стала танцовщицей, зарабатывая на жизнь на сцене лондонских театров.

    Снявшись в нескольких европейских фильмах, Одри обратила на себя внимание, после чего была выбрана на главную роль в бродвейской постановке «Жижи». В 1952 году Хепберн сыграла главную женскую роль в популярном романтическом фильме «Римские каникулы», за которую получила премию «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. В 1954 году получила премию «Тони» за роль в бродвейской постановке «Ундина».

    Хепберн была одной из самых высокооплачиваемых актрис кино своего времени и играла с такими актерами, как Грегори Пек, Рекс Харрисон, Кэри Грант, Генри Фонда, Гэри Купер, Уильям Холден, Фред Астер, Питер О’Тул и Альберт Финни.

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    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы
    День рождения Одри Хепберн: лучшие образы актрисы

    Одри была также номинирована на премию «Оскар» за фильмы «Сабрина» (1954), «История монахини» (1959), «Завтрак у Тиффани» (1961) и «Дождись темноты» (1967). Кроме того она получила премию BAFTA за фильмы «История монахини» (1959) и «Шарада» (1963). Последним фильмом, в котором она снялась, стала лента «Всегда» (1988) Стивена Спилберга.

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