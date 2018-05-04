Фанат «Мстителей» умер прямо во время просмотра фильма

Предположительно, сердце 43-летнего поклонника супергеройского кино не выдержало спецэффектов в картине

Поклонник вселенной Marvel из Индии скончался прямо во время просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности». Причиной кончины стал сердечный приступ. Инцидент произошел в городе Проддатур (штат Андхра-Прадеш). 43-летний мужчина по имени Педдапасупула Бааша оказался единственным, кто не покинул зрительский зал после титров. Изначально



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«Мстители: Война бесконечности»

Предположительно, сердце 43-летнего поклонника супергеройского кино не выдержало спецэффектов в картине

Поклонник вселенной Marvel из Индии скончался прямо во время просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности». Причиной кончины стал сердечный приступ. Инцидент произошел в городе Проддатур (штат Андхра-Прадеш).

43-летний мужчина по имени Педдапасупула Бааша оказался единственным, кто не покинул зрительский зал после титров. Изначально сотрудники кинотеатра подумали, что мужчина задержался после сцены, следующей во время титров. Однако он оказался мертв.

Полиция считает, что Бааша умер от остановки сердца по естественным причинам. Однако тело все равно было отправлено на вскрытие, так что дело пока что открыто.

Напомним, эта картина установила рекорд по сборам за первый уикенд. «Мстители: Война бесконечности» собрал в мировом прокате $630 млн. Из этой суммы $230 млн обеспечил американский рынок.

Джерело: Сегодня