Стало известно, почему сменивший пол Борис Апрель возвращается на сцену

Артистке нелеко далось решение о том, чтобы вернуться на сцену

Украинский артист Борис Апрель, который недавно завершил процедуру по смену пола, пояснил причины, по которым он решил вернуться на сцену после продолжительного молчания. Как сообщалось ранее, певец примет участие в прокате «Голос страны». Теперь музыкант будет выступать под псевдонимами Аня Эйприл или Зианджа. Переговоры о его участии



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Аня Эйприл (Зианджа)

Артистке нелеко далось решение о том, чтобы вернуться на сцену

Украинский артист Борис Апрель, который недавно завершил процедуру по смену пола, пояснил причины, по которым он решил вернуться на сцену после продолжительного молчания. Как сообщалось ранее, певец примет участие в прокате «Голос страны».

Теперь музыкант будет выступать под псевдонимами Аня Эйприл или Зианджа. Переговоры о его участии в проекте начались еще полгода назад. Однако согласие он дал лишь спустя несколько месяцев.

Как уточнил креативный продюсер шоу Владимир Заводюк, певица Зианджа выдвинула всего несколько условий, главными из которых были доверие и помощь в плане образа и репертуара в шоу.

«Мы дали Ане понять, что это возможность заявить всем людям о своей жизни, о том, что не стоит бежать от себя. Я считаю, что это круто, что в украинском шоу, на украинском телеканале, есть возможность происходить таким смелым поступкам. Когда Аня поняла, что может доверять нам, она согласилась на участие», - отметил Заводюк.

Сама же Аня Эйприл отмечает, что согласие на участие в этом проекте далось ей нелегко. «Я боялась внимания. Представьте, живешь семь лет как человек не из шоу-бизнеса, ездишь на метро, ходишь в супермаркет, гуляешь по городу, ходишь на свидания, и никто тебя не фотографирует, не выставляет снимки в Instagram, не пишет об этом статьи. Это прекрасно. «Голос країни» - для меня смелый шаг. Сейчас я хочу петь для людей и снова видеть горящие глаза зрителя», - рассказывает певица.

Как известно, в восьмом сезоне «Голоса страны» примут участие такие знаменитые украинские музыканты, как Злата Огневич, Ирина Федишин, Камалия, а также олимпийская чемпионка Ирина Мерлени и актер Юрий Ткач.

Ранее сообщалось, что Борис апрель начал процедуры по смену пола в 2014 году. После этого он начал называть себя Аней Эйприл. Артист долгое время проживал в США, где с ним и произошли столь кардинальные перемены.

Джерело: ТСН