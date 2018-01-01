Слишком сентиментальный: Сергей Бабкин признался, что ему трудно скрывать свои слезы

В откровенном интервью тренер шоу «Голос Країни» рассказал о своей команде в проекте

Совсем скоро состоится премьера нового сезона вокального шоу «Голос Країни», в котором популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин снова появится в кресле звездного тренера. Накануне старта восьмого сезона Сергей Бабкин рассказал о том, что ему сложно сдерживать свои эмоции во время выступления участников. [READ_MORE]



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Сергей Бабкин

В откровенном интервью тренер шоу «Голос Країни» рассказал о своей команде в проекте

Совсем скоро состоится премьера нового сезона вокального шоу «Голос Країни», в котором популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин снова появится в кресле звездного тренера.

Накануне старта восьмого сезона Сергей Бабкин рассказал о том, что ему сложно сдерживать свои эмоции во время выступления участников.

«Я слез никогда не скрываю — слишком сентиментальный. Если честно, никак не могу привыкнуть к шоу как к явлению. Там присутствует игра, мне же хочется, чтобы все было по-настоящему. Я такой человек — всегда стараюсь оставаться самим собой и вести себя, как в жизни: весело — смеюсь, грустно — плачу, не нравится — так и говорю. Почему не нравится? А по кочану! Не стремлюсь объяснять причину, в этом я не очень силен», - рассказал Бабкин в интервью журналу «Теленеделя».

Также артист отметил, что для него важен командный дух и взаимоуважение между участниками.

«Я ищу интересных самобытных ребят, обязательно чувственных. Дальше уже идет творческий процесс: какую песню выбрать, кому ее дать. Никогда не ставлю в пару слабого и сильного вокалиста. Они должны быть в одной «весовой категории», иначе песня не прозвучит. И оценивать ребят на батлах будет не настолько интересно — кто лучше справился с задачей. Еще один важный момент на этом проекте — командный дух. Каждый раз говорю ребятам: «Наша команда отличается от остальных тем, что мы дружим, уважаем и ценим друг друга. И ни в коем случае не говорим гадостей типа: да он никакой, он слабак…», - отметил исполнитель.

В интервью Бабкин затронул тему Нацотбора на «Евровидение-2018». Как ранее сообщал Scotch, музыкант подготовил для участия в международном песенном конкурсе лирическую композицию «Крізь твої очі».

«У каждого мужчины в жизни есть три главные женщины – мама, супруга и дочь. Мой посыл был к ним. Ведь каждая из них когда-то была станет матерью, и я благодарю каждую из них за свою жизнь и за ту, которую они еще принесут в этот мир.

Начало песни было положено во время одного из моих саундчеков, которые могут проходить в творческом поиске часами, а иногда и неделями. Наш муыкант Ефим играл мелодию, я ее подхватил и записал на диктофон. Потом пошел погулять по Львову, и слова сами стали прихо- дить ко мне откуда-то. Так и набросал текст: «Я знаю, я вірю, я бачу...». Принципиально не стал переводить ее на английский язык, зная, что при этом она потеряет свою мелодичность, шарм, ауру, характер и смысл. Хочу, чтобы она прозвучала на том языке, на котором была рождена – на языке страны, в которой родился и живу я сам», - отметил музыкант.

Отметим, что 19 января участников ждет жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений артистов в полуфиналах Нацотбора.

Напомним, что в Нацотборе-2018 запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля), в каждом из которых выступят по 9 исполнителей. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в Португалии, с той же песней, с которой он участвовал в отборе.

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