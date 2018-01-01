Беременная Джамала призналась, что не планировала становиться матерью

Артистка искренне рассказала о том, как готовится к пополнению в семье

Победительница «Евровидения» Джамала рассказал, что никогда не ощущала особой потребности в том, чтобы становиться матерью. И известие о том, что у нее будет ребенок стало для нее шоком. «Рождение ребенка не было для нас с мужем идеей фикс. Родители постоянно говорили: Ну, вы ж не будете долго затягивать с рождение



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Джамала

Артистка искренне рассказала о том, как готовится к пополнению в семье

Победительница «Евровидения» Джамала рассказал, что никогда не ощущала особой потребности в том, чтобы становиться матерью. И известие о том, что у нее будет ребенок стало для нее шоком.

«Рождение ребенка не было для нас с мужем идеей фикс. Родители постоянно говорили: Ну, вы ж не будете долго затягивать с рождение наследника?» Но мы на этом не зацикливались. Знали, что ребенок будет, а когда – как Бог даст», - рассказывает 34-летняя артистка.

При этом она уточняет, что никогда не испытывала особой потребности в том, чтобы быть матерью. «Много подружек уже в 20-25 лет сильно хотели детей. Я – нет. У каждого свой таймер, и это связано не с возрастом, а с внутренним ощущением», - говорит Джамала, уточняя, что в своем возрасте не ощущала готовности к материнству.

Вместе с тем она признается, что чем дольше пребывает в состоянии беременности, тем больше оно ей нравится и приносит радости. «И еще – трепет и благоговение. Мне кажется, даже самые ревностные атеисты начинают верить в Бога во время беременности», - добавляет певица.

Напомним, о беременности Джамалы стало известно в ноябре прошлого года.

Джерело: Табло ID