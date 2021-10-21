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    Коляда-трибьют. В Украине создали оркестровые версии колядок с Донбасса

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    Коляда-трибьют. В Украине создали оркестровые версии колядок с Донбасса

    Все желающие могут скачать «минусовку» колядок с востока Украины

    В Украине появился проект «Коляда-трибьют», благодаря которому все желающие могут бесплатно скачать ноты и «минусовку», изучить старинные и малоизвестные колядки с востока Украины.

    По словам создателей, проект превращает малоизвестные древние колядки восточной Украины в сегмент массовой рождественской аудиокультуры, сближает национальное песенное культурное наследие с современным исполнителем / слушателем через создание современных и креативных кавер-версий.

    Художественным руководителем и аранжировщиком проекта выступил Евгений Петриченко, музыкальным руководителем – Богдан Плиш, координатором и грантовым менеджером Ольга Кононенко.

    В основу музыкального материала «Коляда-трибьют» положены эксклюзивные неизвестные / малоизвестные украинские колядки. Материал, который вошел в аудио-диптих из новых вокально-симфонических кавер-версий, собирался на востоке Украины с 1990 по 2008 год фольклористкой, профессором кафедры истории музыки и фольклора Еленой Тюриковой и в 2019 году был «расшифрован» и опубликован в профессиональном этнографическом издании «Музыкальный фольклор Донбасса: Календарно-обрядовые песни Донецкой и смежных областей».

    Колядки, которые вошли в кавер-диптиха «Коляда-трибьют», представляют широкую содержательную (от сотворения мира до библейских сюжетов), временную (дохристианские и христианские) и географическую (собирались в Донецкой, Луганской, Харьковской областях) панораму.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: знаменитости искусство
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    Коляда-трибьют. В Украине создали оркестровые версии колядок с Донбасса