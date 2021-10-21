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    Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской

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    Участница &laquo;Дизель шоу&raquo; Марина Поплавская - Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской
    Участница «Дизель шоу» Марина Поплавская

    В годовщину смерти коллеги артистки показали трогательные снимки с ней

    Сегодня исполняется три года со дня трагического ДТП на Житомирской трассе, в котором погибла участница «Дизель шоу» Марина Поплавская.

    Так, в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта «Дизель шоу» Марина Поплавская. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

    Кроме того, участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

    Участники коллектива на своих страницах в соцсетях опубликовали архивные фото с Поплавской.

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    Яна Глущенко в InstaStories опубликовала селфи с Мариной Поплавской и Викторией Булитко: «Любимая Музя, три года без тебя. Ты всегда рядом с нами».
    На своей странице в Instagram актер Евгений Сморигин написал: «Ты всегда умела шутить и смеяться над собой! Твои образы и роли навсегда останутся в памяти многих поколений! Ты ушла, но обещала вернуться. Встретимся там».
    Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской
    Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской
    Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской
    Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской
    Егор Крутоголов на личной странице в Facebook написал: «Перебирал архив фото, вспоминал, ворошил в голове старые файлы, которые память перемещает все в более дальние уголки и набрел на фотку с нашей с Катей "розовой свадьбы", когда Маринка спонтанно вызвалась быть тамадой и разрывала нас своей импровизацией».

    Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 в городе Новоград-Волынский. Именно здесь прошло все ее детство. С раннего возраста мечтала стать учительницей и работать с детьми. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После чего пошла работать в школу учителем украинского языка и литературы.

    Со студенческих лет проявила свое особое обаяние и актерский талант, поэтому ее с радостью пригласили в команду КВН «Девчонки из Житомира». Добиться в премьер лиге особых результатов не удалось, зато на музыкальных фестивалях она отличилась.

    В последнее время Марина Поплавская работала в команде юмористической передачи «DIZEL Шоу». Можно с уверенностью говорить, что Дизель Шоу сыграл большое значение в биографии Марины Поплавской. Здесь она радовала телезрителей новыми ролями, пением и своими творческими начинаниями.

    Все это время Марина продолжала работать в школе. Только в 2017 году в одном из интервью рассказала, что уволилась из школы, так как совершенно не хватало времени. Последний год жизни посвятила себя полностью телевидению и занималась работой в любимом шоу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что умерла 73-летняя эпатажная светская львица Елена Волк.

    Киевлянка, которой вскоре должно было исполниться 74 года, снималась в кино и рекламных роликах, принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы. Она также активно вела аккаунт в TikTok с молодым музыкантом, где на нее были подписаны тысячи фолловеров

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер Дизель шоу
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    Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской