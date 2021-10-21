Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской
В годовщину смерти коллеги артистки показали трогательные снимки с ней
Сегодня исполняется три года со дня трагического ДТП на Житомирской трассе, в котором погибла участница «Дизель шоу» Марина Поплавская.
Так, в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта «Дизель шоу» Марина Поплавская. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.
Кроме того, участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.
Участники коллектива на своих страницах в соцсетях опубликовали архивные фото с Поплавской.
Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 в городе Новоград-Волынский. Именно здесь прошло все ее детство. С раннего возраста мечтала стать учительницей и работать с детьми. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После чего пошла работать в школу учителем украинского языка и литературы.
Со студенческих лет проявила свое особое обаяние и актерский талант, поэтому ее с радостью пригласили в команду КВН «Девчонки из Житомира». Добиться в премьер лиге особых результатов не удалось, зато на музыкальных фестивалях она отличилась.
В последнее время Марина Поплавская работала в команде юмористической передачи «DIZEL Шоу». Можно с уверенностью говорить, что Дизель Шоу сыграл большое значение в биографии Марины Поплавской. Здесь она радовала телезрителей новыми ролями, пением и своими творческими начинаниями.
Все это время Марина продолжала работать в школе. Только в 2017 году в одном из интервью рассказала, что уволилась из школы, так как совершенно не хватало времени. Последний год жизни посвятила себя полностью телевидению и занималась работой в любимом шоу.
Ранее «Скотч» сообщал, что умерла 73-летняя эпатажная светская львица Елена Волк.
Киевлянка, которой вскоре должно было исполниться 74 года, снималась в кино и рекламных роликах, принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы. Она также активно вела аккаунт в TikTok с молодым музыкантом, где на нее были подписаны тысячи фолловеров
.