Годовщина смерти. Участники «Дизель шоу» поделились трогательными фото с Мариной Поплавской

В годовщину смерти коллеги артистки показали трогательные снимки с ней

Сегодня исполняется три года со дня трагического ДТП на Житомирской трассе, в котором погибла участница «Дизель шоу» Марина Поплавская.

Так, в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта «Дизель шоу» Марина Поплавская. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Кроме того, участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

Участники коллектива на своих страницах в соцсетях опубликовали архивные фото с Поплавской.

Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 в городе Новоград-Волынский. Именно здесь прошло все ее детство. С раннего возраста мечтала стать учительницей и работать с детьми. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После чего пошла работать в школу учителем украинского языка и литературы.

Со студенческих лет проявила свое особое обаяние и актерский талант, поэтому ее с радостью пригласили в команду КВН «Девчонки из Житомира». Добиться в премьер лиге особых результатов не удалось, зато на музыкальных фестивалях она отличилась.

В последнее время Марина Поплавская работала в команде юмористической передачи «DIZEL Шоу». Можно с уверенностью говорить, что Дизель Шоу сыграл большое значение в биографии Марины Поплавской. Здесь она радовала телезрителей новыми ролями, пением и своими творческими начинаниями.

Все это время Марина продолжала работать в школе. Только в 2017 году в одном из интервью рассказала, что уволилась из школы, так как совершенно не хватало времени. Последний год жизни посвятила себя полностью телевидению и занималась работой в любимом шоу.

Ранее «Скотч» сообщал, что умерла 73-летняя эпатажная светская львица Елена Волк.

Киевлянка, которой вскоре должно было исполниться 74 года, снималась в кино и рекламных роликах, принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы. Она также активно вела аккаунт в TikTok с молодым музыкантом, где на нее были подписаны тысячи фолловеров

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