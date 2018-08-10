Олег Винник показал, как развлекается в Доминикане



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Олег Винник

Насыщенный гастрольный график - отдыху не помеха

Совсем недавно главный блондин украинской музыкальной сцены отпраздновал юбилей. Артисту исполнилось 45 лет.

Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и подарили ему путевку на берег океана - в Доминикану. На протяжении всего отдыха украинский певец делится впечатлениями от отдыха в соцсети: пляж, еда, природа - все Виннику пришлось по душе.

А сегодня, украинский блондин удивил поклонников экстремальными развлечениями.

На своей странице в соцсети Винник показал, как катается по пыльным дорогам на квадрацикле.

«Бомбастичнески, сильно пахнет бензином и пыли полный нос», - поделился впечатлениями певец.

Поклонники артиста не перестают удивляться энергии Винника. Казалось бы, лежи на пляже и пей коктейль, но нет - неугомонный Винник не может жить без экстрима.

«Вау! Круто! Оле-оле - оле! Олег наш круче всех! Такое сжатое видео,но главное мы увидели и поняли - Вы, Олег, там точно не скучаете! Драйвовый и интересный у Вас отпуск получился. Рады за Вас безмерно, что отпуск удался на славу и Вы смогли уединиться от всей суеты, забот, работы», «Не знаю, насколько Вам была приятна эта прогулочка, учитывая, что после нее сразу в воду. Но Вы, похоже, не из тех людей, которые днями нежатся на солнышке. Вам нужны движение и новые эмоции», - пишут фанаты Винника.