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    Шоу-биз

    Вика из группы «НеАнгелы» рассказала о первом поцелуе: Это было в детском саду

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    Вика из группы &laquo;НеАнгелы&raquo; - Вика из группы «НеАнгелы» рассказала о первом поцелуе: Это было в детском саду
    Вика из группы «НеАнгелы»

    Сексапильная брюнетка из популярного коллектива «НеАнгелы» рассказала о самом сокровенном - первых поцелуях

    Как оказалось, первый Виктории из группы поцелуй «НеАнгелы» произошел в совсем юном возрасте, но запомнился на всю жизнь.

    «Это был, наверное, не поцелуй, а все-таки пародия на него. В детском саду один парнишка, замылив мне глаза, сказал, мол, «давай поменяемся жвачками и таким образом с тобой поцелуемся». Я на него сначала, как на дурачка посмотрела, а он меня начал подзадоривать: «Ты что, боишься?». На всю жизнь запомнила!», – поделилась Вика за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

    А вот «осознанный первый поцелуй» произошел у Вики, когда она училась во втором классе. Интересно, что перед этим она увидела вещий сон.

    «Мне приснилось, как меня целует парень, я еще удивилась: к чему этот сон? В этот вечер меня домой после школы проводил мальчик, возле подъезда обнял и поцеловал», – рассказала певица.

    Но самыми яркими и сладкими, по словам Виктории, были поцелуи с любимыми людьми.

     «Конечно, это было, когда я любила человека. Мне хотелось целоваться бесконечно. Всю ночь напролет мы этим и занимались. Энергетика у нас была самая что ни наесть любвеобильная и сильная», -призналась певица.

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