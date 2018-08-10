Вика из группы «НеАнгелы» рассказала о первом поцелуе: Это было в детском саду



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Вика из группы «НеАнгелы»

Сексапильная брюнетка из популярного коллектива «НеАнгелы» рассказала о самом сокровенном - первых поцелуях

Как оказалось, первый Виктории из группы поцелуй «НеАнгелы» произошел в совсем юном возрасте, но запомнился на всю жизнь.

«Это был, наверное, не поцелуй, а все-таки пародия на него. В детском саду один парнишка, замылив мне глаза, сказал, мол, «давай поменяемся жвачками и таким образом с тобой поцелуемся». Я на него сначала, как на дурачка посмотрела, а он меня начал подзадоривать: «Ты что, боишься?». На всю жизнь запомнила!», – поделилась Вика за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

А вот «осознанный первый поцелуй» произошел у Вики, когда она училась во втором классе. Интересно, что перед этим она увидела вещий сон.

«Мне приснилось, как меня целует парень, я еще удивилась: к чему этот сон? В этот вечер меня домой после школы проводил мальчик, возле подъезда обнял и поцеловал», – рассказала певица.

Но самыми яркими и сладкими, по словам Виктории, были поцелуи с любимыми людьми.

«Конечно, это было, когда я любила человека. Мне хотелось целоваться бесконечно. Всю ночь напролет мы этим и занимались. Энергетика у нас была самая что ни наесть любвеобильная и сильная», -призналась певица.