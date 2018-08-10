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    Жизнь

    Грудастая студентка: В сети показали, как выглядела Тина Кароль 20 лет назад

    • Розсилка
    Тина Кароль - Грудастая студентка: В сети показали, как выглядела Тина Кароль 20 лет назад
    Тина Кароль

    В сети опубликовали архивный снимок известной певицы

    На странице официального фан-клуба Тины Кароль в Instagram часто появляются архивные снимки и ранние видеозаписи с украинкой артисткой.

    На днях фанаты опубликовали снимок Кароль двадцатилетней давности. На фото Тина запечатлена, в студенческие годы, в короткой юбке и черной обтягивающей водолазке, которая подчеркнула пышный бюст восходящей звезды.

    Тогда, еще никто не мог представить, что из обычной девочки Тани Либерман вырастит звезда украинского шоу-бизнеса. 

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    Молоденькая Тина Кароль

    Стоит отметить, что в те времена, студентка Либерман пережила творческий кризис.

    «В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! И... помните эти слова? Услышь себя, познай себя — ты вселенная!», - поделилась воспоминаниями певица.


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