Меган Маркл представила обложку и содержание авторского номера Vogue



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Герцогиня Сассекская Меган Маркл в течение месяца работала над созданием сентябрьского выпуска журнала Vogue и решила поделиться первыми результатами

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в течение месяца работала над созданием сентябрьского выпуска журнала Vogue и решила поделиться первыми результатами.

С лета 2019 года экс-актриса стала звездным редактором глянца. На официальной странице в Instagram Меган Маркл презентовала свежую обложку и поблагодарила всех за помощь в создании ее первого глянца.

Новую обложку украсили сразу 15 знаменитостей, а сама герцогиня лично подбирала каждого из героев для выпуска, среди которых – модели Адво Или, Кристи Тарлингтон и Адут Акех, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Яра Шахид, Сальма Хайек, Джейн Фонда.

instagram.com/sussexroyal

Также на обложке Vogue осталось еще одно место. Таким образом Меган Маркл показала, что каждая читательница может примерить роль звезды издания.

«Быть приглашенным редактором Vogue – это очень полезный и познавательный опыт. Я погрузилась в этот процесс, работая на протяжении месяцев. И теперь я счастлива, что могу поделиться с вами тем, что мы создали. Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня в этом начинании, потратив свое время и энергию, чтобы помочь мне наполнить эти страницы. Отдельная благодарность Эдварду Эннинфулю за эту замечательную возможность!»– написала Меган.

Главная тема выпуска – Forces To Change, что в переводе означает «силы перемен». В новом Vogue читатели смогут прочитать интервью Меган Маркл с Мишель Обамой. Кроме этого, принц Гарри тоже присоединился к созданию номера: он взял эксклюзивные комментарии у британского приматолога, этолога и антрополога Джейн Гудолл.