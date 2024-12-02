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Олег Винник звернувся до своїх прихильників (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У польській столиці виконавець обіцяє виконати свої популярні хіти
фото: oleggvynnyk.pl

Суперпопулярний український співак відновлює концертну діяльність майже після трьохрічної перерви

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав до Німеччини, оголосив про концерт у Польщі. Новиною артист поділився на своїй новій сторінці в Instagram.

«Привіт, мої любі. Нарешті настав той довгоочікуваний момент, де ми з вами наживо зустрінемося. Чекаю з нетерпінням і люблю безмежно», – сказав Олег Винник.

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Допис, поширений Olegg Vynnyk (@olegg.vynnyk.original)

Так, концерт має відбутися 21 грудня у Варшаві. Ціни на квитки стартують від 1800 до 4100 грн.

Олег Винник звернувся до своїх прихильників (відео) фото 1
скриншот: ticketclub.pl

У польській столиці виконавець обіцяє виконати свої популярні хіти. Співак зазначає, що частину зібраних коштів передасть до свого благодійного фонду «Вовчиця».

До слова, співак Олег Винник після тривалої паузи анонсував випуск нової пісні, приуроченої до Дня Незалежності України. Однак не всі українці позитивно оцінили спробу артиста повернутися на сцену. Багато українців під дописом розкритикували рішення Винника випустити пісню. Все тому що з початком повномасштабної війни Олег Винник перебував у Німеччині та не коментував вторгнення РФ до України.

Своє рішення виїхати до Німеччини Винник пояснював боротьбою із серйозною хворобою. До України артист від початку великої війни жодного разу не повертався.

До слова, ведучий і поет Петро Мага в інтерв'ю Rostyslove Production заявив, що артиста Олега Винника обікрали псевдоволонтери та погрожували йому вбивством.

Раніше Оля Полякова шокувала розповіддю про те, як співак Олег Винник начебто кинув її на чималі гроші та просто зник. Як розповіла артистка в коментарі Times of Ukraine, вони мали разом випустити трек «Длинноногое счастье». Виконавці встигли записати пісню та зняти кліп. Як виявилося, кошти на це видала велика компанія в обмін на рекламну інтеграцію. Полякова не вказала, про яку суму йдеться, та джерела Times of Ukraine зазначають, що це було €150 тис.

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Теги: українці Олег Винник артист концерт співак Оля Полякова Петро Мага відео обмін

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