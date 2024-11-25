У Тернополі чоловік написав на фасадах церков «число звіра»: йому загрожує до п’яти років ув’язнення

Загалом вночі було розмальовано 17 церков у двох мікрорайонах міста

У Тернополі затримали чоловіка, який на фасадах місцевих церков балончиком написав число «666». Йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Подія сталася наприкінці жовтня. Упродовж доби правоохоронці отримали декілька повідомлень від настоятелів церков про те, що на фасадах споруд з’явилися написи червоною фарбою.

Як стало відомо, йдеться про число «666», яке ще називають «числом звіра» та перевернуті хрести.

Як встановили поліцейські, загалом вночі було розмальовано 17 церков у двох мікрорайонах міста.

Правоохоронці провели комплекс слідчих дій: опрацювали відео з камер спостереження, встановили свідків події та маршрут пересування зловмисника. У результаті вжитих заходів правоохоронці розшукали особу, причетну до злочину. Ним виявився 44-річний житель Тернополя. Жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає.

У підозрюваного вилучили речові докази його діяльності – аерозольний балончик, одяг зі слідами фарби та мобільний телефон. Їх направили на експертизу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень), пробаційного нагляду строком до п’яти років або обмеження волі на той самий термін.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога. За матеріалами справи, на замовлення РФ фігурант «зливав» інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.