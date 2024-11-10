Радник Трампа глибоко помиляється у питанні Криму

«Крим – це Україна», – заявила адміністрація президента Дональда Трампа

Українські медіа сколихнула заява Браяна Ланзи, радника новообраного президента США Дональда Трампа з 2016 року і одного із стратегів Республіканської партії, щодо безперспективності повернення Криму до України. В ефірі програми «Вікенд» на BBC World Service він сказав: «Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане лише тоді, коли Крим буде повернуто, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає… І якщо це ваш пріоритет – повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі».

Щоб пом’якшити ці слова, Ланза відзначив, що «надзвичайно поважає український народ, бо той має серце лева». Проте для США пріоритетом є не продовження війни, а «мир і припинення вбивств». Він розкритикував підтримку, яку надає адміністрація президента Джо Байдена та європейські країни, заявивши: «Реальність на місці така, що європейські національні держави та президент Байден не дали Україні можливості та зброї, щоб виграти цю війну на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України».

Щодо цього – Ланза наш друг, тому що переважна більшість українців думає аналогічно. Війна могла б закінчитися вже давно, якби Байден, його співробітники та генерали проявили більшу рішучість і не боялися «червоних ліній» Путіна.

Однак радник новообраного американського президента в питанні Криму глибоко помиляється з декількох принципових причин:

По-перше, під час першої каденції президента Трампа його адміністрація твердо відстоювала позицію, що Крим – це Україна. Сьогодні немає жодних причин, щоб ця позиція змінилася, бо це означало б, що в 2016–2020 роках Дональд Трамп помилявся. Невже Ланза так погано думає про свого шефа? По-друге, після широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року актуальність повернення Криму до України лише зросла. Мир в Україні та Європі настане лише тоді, коли Росія поверне все, що вона загарбала. По-третє, війна припиниться тоді, коли Росія її програє, а не буде нагороджена новими територіальними здобутками. Це єдиний «реалістичний» підхід до російсько-української війни. По-четверте, Крим – це українська територія і батьківщина кримських татар – корінного народу Кримського півострова. Нехтувати правами і волевиявленням кримських татар – це погоджуватися на злочинні методи комуністів і путіністів. По-п’яте, українці вже десять років воюють «самі по собі», проливаючи кров за свою свободу і незалежність. Крим ми здатні відвоювати самі, якби лише мали достатню кількість озброєння. А після нашої Перемоги ми готові замінити частину американських солдат у Європі, як про це заявив президент Володимир Зеленський.

Єдина користь від заяви Браяна Ланзи про потребу «забути» про Крим та інші форми українського «реалізму» – це усвідомлення нікчемності аргументів тих, хто хоче здати інтереси України, Європи, США і всіх демократичних держав світу.