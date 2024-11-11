Окупанти пошкодили греблю Курахівського водосховища на Донеччині

Пошкодження дамби несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій

Російська армія пошкодила дамбу Курахівського водосховища у Донецькій області. Рівень води в межах Великоновосілківської громади піднявся. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій – як на Донеччині, так і на Дніпровщині», – йдеться у повідомленні.

Вадим Філашкін зауважив, що станом на 16:00 рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра.

«Підтоплень житла наразі не зафіксовано! Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково», – додав очільник Донецької ОВА.

Нагадаємо, 6 червня минулого року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.