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Маск святкував День подяки за одним столом із Трампом

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Маск святкував День подяки за одним столом із Трампом
Ілон Маск і Дональд Трамп в Бока-Чіка, Техас
фото з відкритих джерел

Після перемоги Трампа на виборах, Маск практично не залишає його резиденцію в Мар-а-Лаго

Вплив Ілона Маска на новообраного президента США продовжує зростати, про що свідчать їхні тісні контакти, майже на рівні родинних. Так у четвер, 28 листопада, Маск відсвяткував День подяки в маєтку Мар-а-Лаго за одним столом із Дональдом Трампом, його дружиною Меланією та їхнім сином Барроном. Про це пише Newsweek, посилаючись на відео, зняте на вечірці та опубліковане в соціальній мережі X, власником якої є Маск.

Перепост відео, зроблений самим Маском з підписом про «чудовий день подяки», користувачі соцмережі переглянули понад 26 млн разів.

«Ілон Маск, голова ради директорів X і генеральний директор SpaceX і Tesla, мабуть, стає все впливовішим у найближчому оточенні Трампа. За наявними даними, він навіть приєднався до обраного президента у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським», – зауважило видання.

Маск також провів у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго й день виборів. За інформацією в ЗМІ, з того часу він майже не покидав маєток Трампа.

У своїй промові на початку листопада Трамп пояснив, що Маску там просто «подобається».

«Я не можу вигнати його звідси. Йому просто подобається це місце», – сказав Трамп.

Наступний президент США також доручив Маску та колишньому кандидату у президенти від республіканців Вівеку Рамасвамі очолити Департамент ефективності державного управління (DOGE). Головним завданням нової структури буде «демонтаж» федеральної бюрократії та скорочення чисельності чиновників в уряді.

Сам Трамп привітав американців з Днем подяки одразу після опівночі у четвер дописом у соціальній мережі Truth Social, власником якої він є. У дописі поглузував зі своїх політичних опонентів та знову пообіцяв повернути велич Америці.

«Щасливого Дня подяки всім, зокрема радикальним лівим безумцям, які так старанно працювали, щоб зруйнувати нашу країну, але зазнали нищівної поразки. Вони завжди терпітимуть невдачу, тому що їхні ідеї та політика настільки безнадійно погані, що великі люди нашої країни щойно віддали переконливу перемогу тим, хто хоче знову зробити Америку великою! Не хвилюйтеся, наша країна скоро стане поважною, продуктивною, справедливою і сильною, і ви, як ніколи раніше, пишатиметеся тим, що ви американці», – наголосив Трамп.

Раніше Ілон Маск знайшов «агента» українських олігархів у Білому домі. 

Також Маск заявив, що президент США Джо Байден фінансує «вічну війну» в Україні. За словами засновника компанії Tesla, глава держави регулярно запитує у Конгресу США додаткові кошти на допомогу Києву, що лише підігріває війну

Він також назвав запит адміністрації США на чолі з Байденом виділити $24 млрд на допомогу Україні «ненормальним» . Мільярдер висунутий обраним главою держави Дональдом Трампом на посаду керівника нового департаменту з досягнення державної ефективності.

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Теги: політика Tesla Ілон Маск SpaceX президент відео соцмережі

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