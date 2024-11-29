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«Електронні візи» для українців. Посол Ізраїлю прокоментував зміну міграційних правил із 1 січня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Електронні візи» для українців. Посол Ізраїлю прокоментував зміну міграційних правил із 1 січня
Посол: Мова не йшла про якісь заходи, спрямовані проти України
фото: glavcom.ua

Ізраїль збирався запроваджувати «електронні візи» для громадян України з 1 липня, що викликало обурення української сторони

З 1 січня 2025 року Ізраїль вводить спеціальну електронну форму для вʼїзду для тих країн, з якими встановлено безвізовий режим. Це країни західної Європи, і США, і Канада, і Україна зокрема, заявив в інтервʼю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.

«Щодо віз, то є непорозуміння з цього питання. Мова не йшла про якісь заходи, спрямовані проти України. Мова йшла про рішення Ізраїлю ввести – ні, якраз не візи – а спеціальну електронну форму. Ще раз наголошу: ніякої дискримінації України в цьому нема. І якщо Україна вирішить ввести аналогічну форму для громадян країн, з якими у неї встановлений безвізовий режим, то це її право. І ніхто з цього приводу в Ізраїлю протестувати не стане», – наголосив посол.

На його думку, Україні такі електронні форми принесуть тільки користь, бо їх ідея полягає в тому, щоб «відсіяти людей», які приїздять в Ізраїль з іншою метою, окрім туризму.

Михаель Бродський відреагував і на скарги стосовно суперечливого ставлення з боку співробітників міграційної служби Ізраїлю до українців, які прибувають в аеропорт Бен Гуріон. На його думку, якби подібні форми були впроваджені раніше, багатьох «прикрих ситуацій в аеропорту» не виникало б. Адже там би не розвертали назад людей, які насправді приїздять працювати або з іншою метою, додав дипломат.

«Загалом з приводу ситуації в аеропорту: так, ми знаємо про значну кількість скарг, і не лише з боку громадян України. Це викликано напливом нелегальних мігрантів, які прибувають й з України в тому числі, але також з тих держав, з якими Ізраїль встановив безвізовий режим нещодавно – наприклад, з Молдови та Грузії. Прикордонна служба буде ставитися більш прискіпливо до громадян цих країн і буде більш ретельно з’ясовувати їхні плани щодо перебування в Ізраїлі. Так, на жаль, бувають випадки невиправданої депортації туристів з країни, і ми намагаємося на цю ситуацію вплинути», – пояснив Бродський.

Посол також додав, що у зв’язку з війною в Україні до Ізраїля переїхало близько 15 тис. людей. В основному, це було на початку вторгнення РФ. Наразі ці українці мають такі самі права і той самий особливий статус, які їм надали по прибутті, уточнив дипломат.

Нагадаємо, Ізраїль запровадив додаткові обмеження на в’їзд громадян України. У відповідь Київ запроваджує свої обмеження для ізраїльських громадян. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Однак раніше зазначалося, що Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. За словами українського дипломата, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася. 

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Теги: безвізовий режим Ізраїль посол українці аеропорт Україна

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