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Після вторгнення РФ українці активно «селяться» у Чорнобильській зоні: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після вторгнення РФ українці активно «селяться» у Чорнобильській зоні: причина
З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії
фото з відкритих джерел

Деякі люди спеціально прописуються в Чорнобильській зоні в непридатних для життя будинках

З початку повномасштабної війни в Україні виникла проблема з «поселенням» людей у Чорнобильській зоні відчуження для отримання щомісячних виплат від держави. Це коштувало бюджету 15 млрд гривень на рік. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак для Forbes Ukraine.

Так, з 1990-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії. Цю норму скасували 2008 році. До початку вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 тис., а з бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць. 

З 2022 року почалися випадки, коли суди масово призначають виплати людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи або ліквідатора, але зареєстровані в зоні радіаційного забруднення. Це призвело до різкого зростання кількості отримувачів доплат – з 10 тис. осіб до 135,4 тис.

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак зазначила, що ця ситуація призводить до значних фінансових витрат – близько 15 млрд грн на рік.

Для розв’язання цієї проблеми в проєкт бюджету на 2025 рік додали норму, яка обмежує виплати лише тими людьми, які проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року.

Крім того, правоохоронці встановили, що деякі люди спеціально прописуються в Чорнобильській зоні в непридатних для життя будинках, часто кілька десятків осіб в одній квартирі.

Нагадаємо, Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» повідомило про надходження перших комплектуючих для будівництва фотовольтаїчної електростанції на промисловому майданчику ЧАЕС. Це стало можливим завдяки міжнародній гуманітарній допомозі.

Також у Верховній Раді представили основні положення стратегії розвитку Чорнобильської зони до 2032 року, яку нещодавно схвалив Кабінет Міністрів України. Стратегічно уряд планує перетворити «зону відчуження» на «зону відновлення». Десятки тисяч гектарів цієї території можуть стати місцем інновацій та екологічного лідерства.

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Теги: соцвиплати Чорнобильська зона українці пенсія Чорнобильська АЕС

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