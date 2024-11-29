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Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 листопада
У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла
фото: glavcom.ua

У північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця

Сьогодні, 29 листопада, в Україні буде хмарно, місцями передбачається мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних, Житомирській, вдень і в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів. У північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 листопада фото 1

Вітер південно-східний, в західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вночі у східних областях 1-6° морозу, вдень на заході та півдні країни 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 12°).

На Київщині буде вночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

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Теги: дощ снігопад негода Київщина Київ українці Україна погода прогноз погоди

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