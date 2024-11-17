Росіяни вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці в Сумах
Усі оперативні служби вирушили на місце події
У Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.
«І знову приліт балістики у місті Суми в житловий будинок. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту, далі повідомлю», – сказав Артем Кобзар.
Тим часом, у мережі ширяться відео з місця події. На кадрах видно масштабну пожежу.
У Сумах приліт у житловий будинок pic.twitter.com/EyHVRalvrB— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 17, 2024
На місці влучання працюють усі необхідні служби. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортає свою роботу в ДНЗ № 9, повідомили «Суспільному» в міськраді.
Нагадаємо, після ранкової атаки РФ 17 листопада в Одесі – блекаут. У деяких районах міста також немає води.
Як відомо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни.
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