Росіяни вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці в Сумах

Усі оперативні служби вирушили на місце події

У Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

«І знову приліт балістики у місті Суми в житловий будинок. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту, далі повідомлю», – сказав Артем Кобзар.

Тим часом, у мережі ширяться відео з місця події. На кадрах видно масштабну пожежу.

На місці влучання працюють усі необхідні служби. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортає свою роботу в ДНЗ № 9, повідомили «Суспільному» в міськраді.

Нагадаємо, після ранкової атаки РФ 17 листопада в Одесі – блекаут. У деяких районах міста також немає води.

Як відомо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни.